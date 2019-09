FEIRING: Mikkel Maigaard jubler etter frisparket som avgjorde kampen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Frisparkperle sendte Strømsgodset opp fra bunnplassen

(Tromsø-Strømsgodset 0–1). Mikkel Maigaard ga Strømsgodset en meget viktig seier med et herlig frispark. Med ni poeng på de siste fire kampene har Strømsgodset løftet seg opp over nedrykkstreken i Eliteserien.

Oppdatert nå nettopp







For da Maigaard satte inn 1–0 scoringen på frispark i det 86. minutt sørget det også for at Strømsgodset sikret dtre helt nødvendige poeng i bunnstriden, der laget har vært hele sesongen. Og det i en meget viktig kamp for begge lag i Tromsø.

– Det var deilig å se den gå inn, sier Maigaard til Eurosport etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han forteller at han har stått 15–20 minutter etter hver trening den siste uken og tatt mange frispark fra lignende posisjon.

– Det var ikke tilfeldig at den går inn, sier han og udnerstreket hvor deilig en etterlengtet borteseier føltes.

Tromsø kunne ta et steg bort fra faresonen, samtidig som Strømsgodset har vært i poengnød hele sesongen. Men nå har laget fra Drammen vunnet både mot bunnrivalene Ranheim og Sarpsborg 08 i løpet av de foregående tre kampene og mot Tromsø tok laget alle poengene igjen.

Og med ni poeng på de fire siste kampen har laget nå hentet nesten halvparten av sesongen poeng de siste ukene.

Samtidig imponerer igjen den tidligere Strømsgodset-spilleren Ødegaard i Spania:

Og for første gang siden november 2017 har Strømsgodset nå vunnet to kamper på rad. Og samtidig passerte de også Tromsø på tabellen på bedre målforskjell.

Etterpå var Tromsø-spilleren Kent Are Antonsen svært skuffet.

– Vi roter oss ned hit hvert år, så det er ikke noe nytt, Vi er dårlige. Jeg vet ikke om det sitter i hodet eller ikke, sier Antonsen til Eurosport.

Og på Alfheim var det Strømsgodset som var offensive fra start og hadde en annen aggressivitet over spillet.

Men etterhvert startet Tromsø presset mot slutten av omgangen og Lasse Nilsen burde helt klart satt ballen i mål da han hadde fri bane fra spiss vinkel, men klemte ballen i nettveggen. Da hadde Tromsø propusert tre gode sjanser i løpet av kort tid og Morten Gamst Pedersen hadde fått i gang pasningsfoten.

Men selv om Tromsø hadde flere store sjanser var det ikke helt uforjent at bortelaget tok alle poengene på Alfheim.

- Det var en viktig kamp og vi tapte. Men ikke noe forandret. Åtte kamper igjen og vi må vinne kamper, sier Simo Valakari.

På overtid kunne også Salvesen satt inn 2–0, men til slutt ble det 1–0 seier i Tromsø.

Og selv om de hadde scoret mål i sine ni siste hjemmekamper klarte ikke Tromsø å sette ballen i mål og i stedet kunne Strømsgodset notere at de har scoret 17 av sine 24 mål i andre omgang. Og slike seire trenger bortelaget.

For Strømsgodset har et tøft program mot slutten av sesongen og er nødt til å ta mye poeng før de også skal ut i tøffe kamper mot topplagene i sesongavslutningen.

Publisert: 22.09.19 kl. 19:53 Oppdatert: 22.09.19 kl. 20:10







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 10 6 6 34 – 27 7 36 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Mjøndalen 22 5 9 8 28 – 37 -9 24 13 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 14 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om