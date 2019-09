IKKE BEKYMRET: Ole Gunnar Solskjær nekter for at han er bekymret til tross for at laget hans ikke har vunnet en bortekamp på de åtte siste forsøkene. Foto: Dave Thompson / AP

Solskjær reagerte på spørsmål om bekymring for borteform: – Hvorfor?!

MANCHESTER (VG) Manchester United er inne i en elendig rekke med resultater på bortebane, men Ole Gunnar Solskjær (46) nekter å ha på seg at han er bekymret.

For mindre enn 10 minutter siden







Da den svake statistikken ble et tema på andre del av Solskjærs pressekonferanse etter 1–0-seieren hjemme mot Astana torsdag kveld, ville en journalist fra amerikanske ESPN vite om nordmannen bekymrer seg over at det begynner å bli lenge siden laget hans vant en kamp utenfor eget gress.

Men allerede før han hadde rukket å stille hele spørsmålet, reagerte Solskjær med hevet stemme.

– Hvorfor skal vi managere være bekymret?! Vi gleder oss til ting, vi ser etter løsninger! Nei, jeg har aldri vært bekymret over noe. Jeg er går ikke rundt og bekymrer meg for ting. Jeg ser på hva vi kan gjøre for å forbedre oss. Jeg har aldri vært typen til å bekymre meg, sier en irritert Solskjær.

les også Solskjær kan gi 17-åring drømmeavtale

– Er det en grunn til at dere ikke har fått det helt som dere har ønsket på bortebane, da?

– Vel … Jeg tror vi burde vunnet både mot Southampton og Wolverhampton. Det er fortsatt den samme banen selv på bortebane: Den er grønn, har hvite streker, fans på stadion. Du må blokkere ut den mentale delen og bare spille kampen som om du skulle vært i parken, svarer Solskjær roligere.

Her kan du se høydepunktene fra torsdagens 1–0-seier over Astana:

Faktum er at laget hans ikke har vunnet en bortekamp siden Champions League-mirakelet i Paris den 6. mars. I Premier League må man tilbake til 3–1-seieren over Crystal Palace den 27. februar. Det betyr at Solskjær fortsatt står uten borteseier som permanent Manchester United-manager.

Statistikken på de åtte siste bortekampene er talende: Ingen seirer, tre uavgjort og fem tap. Søndag klokken 15.00 er West Ham motstander i London, men Solskjær sier at han trolig må fortsette å klare seg uten både Paul Pogba, Anthony Martial og Luke Shaw. Nordmannen varsler også at lynvingen Daniel James er tvilsom til kampen.

– Jeg er for ærlig her, spøkte Solskjær da pressekonferansen var over.

les også Solskjærs reise-mareritt: – Det kunne knapt blitt verre

Mange ville vite om 17 år gamle Mason Greenwood, som scoret sitt første mål for Manchester United i torsdagens 1–0-seier over Astana i Europa League, kan være aktuell for å spille fra start igjen allerede på søndag.

– Det er alltid vanskelig å holde spillere som presterer bra, ute av laget. Hvis han fortsetter å score mål, kommer han til å få spille. Han kommer til å få flere minutter i Premier League hvis han fortsetter sånn. Da kommer han snart til å få sin første kamp fra start i Premier League, sier Greenwood, som skapte disse tilstandene i VG Live-studio med sin første scoring for klubben:

Med Martial ute med skade er 17-åringen Solskjærs eneste alternativ til Marcus Rashford som spydspiss, og Uniteds nummer 10 har ikke vært overbevisende foran mål denne sesongen, med kun én scoring i åpent spill i tillegg til to straffemål. Mot Astana misbrukte han en rekke store muligheter.

– Han kommer til sjanser. Han kunne sikkert hatt tre mål i dag. Keeperen gjorde noen fantastiske redninger. Men jeg er ikke bekymret for det. Vi jobber hver eneste dag på trening med Marcus. Han ønsker å forbedre seg, sier Solskjær.

Publisert: 20.09.19 kl. 11:00







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 5 5 0 0 15 – 4 11 15 2 Manchester City 5 3 1 1 16 – 6 10 10 3 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 11 – 6 5 8 4 Manchester United 5 2 2 1 8 – 4 4 8 5 Leicester City 5 2 2 1 6 – 4 2 8 6 Chelsea 5 2 2 1 11 – 11 0 8 7 Arsenal 5 2 2 1 8 – 8 0 8 8 West Ham United 5 2 2 1 6 – 7 -1 8 9 AFC Bournemouth 5 2 1 2 8 – 9 -1 7 10 Southampton 5 2 1 2 5 – 6 -1 7 11 Everton 5 2 1 2 5 – 7 -2 7 12 Crystal Palace 5 2 1 2 3 – 6 -3 7 13 Norwich City 5 2 0 3 9 – 12 -3 6 14 Burnley 5 1 2 2 6 – 7 -1 5 15 Sheffield United 5 1 2 2 5 – 6 -1 5 16 Brighton & Hove Albion 5 1 2 2 5 – 8 -3 5 17 Aston Villa 5 1 1 3 4 – 6 -2 4 18 Newcastle United 5 1 1 3 4 – 8 -4 4 19 Wolverhampton Wanderers 5 0 3 2 6 – 10 -4 3 20 Watford 5 0 2 3 4 – 10 -6 2 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om