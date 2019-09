ISLENDING I ASTANA: Rúnar Már Sigurjónsson. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Motstander før kampen på Old Trafford: - Jeg er Manchester United-fan

Islandske Rúnar Már Sigurjónsson (29) kom med en spesiell innrømmelse foran torsdagens Europa League-kamp på Old Trafford.

– Jeg er Manchester United-fan. Jeg har vært på denne stadion før – som supporter. Jeg hadde ikke ventet at jeg skulle spille her, sa Astanas midtbanespiller kvelden før kvelden ifølge det kasakhstanske nettstedet sports.kz.

– Nå er hele familien min her. De er kommet for å støtte og heie på meg. Selv om det ikke er lett for hardcore United-supportere å heie på et annet lag.

Islendingen innrømmer at det blir tøft:

– United kommer med unge spillere med stor entusiasme – og som vil vise seg fram for Solskjær.

– Denne kampen betyr mye for kasakhstansk fotball, mener Sigurjónsson.

Klubben ble stiftet i 2009 med navnet Lokomotiv Astana. I 2011 skiftet den navn til FC Astana. Det heter den fortsatt, til tross for at byen Astana nå heter Nur-Sultan, oppkalt etter den mangeårige presidenten Nursultan Nazarbajev.

Hørt om Dinaburg? Ventspils? Metalurh Zaporizhya? Chornomorets Odesa? Gabala? Kanskje ikke. Det er de tidligere klubbene til Ole Gunnar Solskjærs trenerrival Roman Hryhorchuk (54).

Torsdag kveld møtes de altså i Europa League-åpningen Manchester United-Astana.

Overalt han har vært, har Hryhorchuk gjort stor suksess. Men nå venter hans tøffeste oppgave til nå.

Rúnar Már Sigurjónsson i kamp med Kylian Mbappé i en treningskamp høsten 2018. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Alle klubbene han har trent, hører hjemme i land som var republikker i det gamle Sovjetunionen. Først var han i to klubber i Latvia, så to ukrainske klubber, mens Gabala er fra Aserbajdsjan. Hryhorchuk har gjort det bra og hylles i Kasakhstan for å ha klart å få Astana til Europa Leagues gruppespill igjen – dette er fjerde gang på rad klubben har kommet til UEFAs nest beste turnering.

* Under 2,5 mål. Europa League-gruppe L – en pulje som også teller AZ Alkmaar og Partizan Beograd.

* Det er et åpent spørsmål hvor mye manager Ole Gunnar Solskjær vil legge vekt på denne turneringen all den tid det ganske sikkert er en topp 4-plass i Premier League han først og fremst vil bli målt på av eierne.

* Man. Utd. er nødt til å komme seg inn i Champions League, og det målet kan de for så vidt klare hvis de vinner Europa League. Nå er det langt frem til dit, men klart er at vertene kommer til å rotere litt på laget. Dét, og at laget har rundt syv-åtte mann på skadelisten forstyrrer. Romero (k), Fred (mb) og Greenwood (a) er ventet å starte.

* At Manchester United er bettingselskapenes favoritt til å vinne denne turneringen reflekteres til dels i HUB-oddssettingen her med hjemmeseier til stusslige 1,20 i odds. Det blir for lavt for oss.

* Astana er fra Kasakhstan. De holder 3. plass i hjemlig liga, og kan vise til en 5-0-1-fasit. Gjestene måtte igjennom tre Europa League-kvalikrunder for å nå gruppespillet. Kommer trolig til å legge seg bakpå her. Og tenk gjerne litt over at Man. Utd. kun har scoret fire mål i de fire siste kampene sine.

Du kan spille fram til kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Sport 1.

Publisert: 19.09.19 kl. 14:12

