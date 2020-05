FÅR SVAR: Kulturminister Abid Raja fra møtet med Odds daglige leder Einar Håndlykken Foto: Hanna Kristin Hjardar

Skjebnedag for toppfotballen: Lederne optimistiske – leger skeptiske

På regjeringens pressekonferanse i kveld vil toppklubbene få avklart om de kan gjenoppta ordinær fotballtrening og eventuelt dato for oppstart av seriespillet. Optimismen rår blant fotballederne.

Nå nettopp

– Signalene har vært ganske sterke om en justering til fotballens beste, både når det gjelder topp og bredde. Vi kjenner ikke detaljene, rekkefølgen eller når de ulike ligaene kan starte opp, men vi er absolutt optimistiske, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG torsdag ettermiddag.

Han begrunner optimismen med at helsemyndighetene har gått god for det NFF har presentert – gjerne omtalt som «protokollen».

– Hvis jeg skal si det jeg håper, er det at vi får starte en pilot for det som heter kontakttrening. Og at vi får en dato for oppstart av kamper. Det er ikke sikkert vi får begge deler, men det soleklart viktigste er å få i gang kontakttrening, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken.

Han er blant klubblederne som har frontet fotballens behov aller mest etter coronautbruddet og var i møte med kulturminister Abid Raja (V).

Odd-sjefen sier han har hatt videre kontakt med kulturministeren siden treffet i departementet for en uke siden, men avviser at han av den årsaken vet hva som kommer fra Raja under pressekonferansen 18.00 torsdag kveld.

– Nei, jeg svarte hva jeg håper. Jeg har gitt mer informasjon enn jeg har fått, understreker Håndlykken.

– Jeg har veldig god magefølelse. Vi har lest noe, og vi har jo også fått noe informasjon om at dialogen har vært god. Derfor har vi sterke forhåpninger om at det kommer en løsning når det gjelder toppfotballen, sier Stabæk-leder Jon Tunold.

Han håper også nye retningslinjer for barnefotballen, men føler seg bortimot sikker på at det er slutt på «kohort-pasningene» under toppklubbenes nå restriktive treningsøkter.

– Jeg blir overrasket om det ikke kommer et «ja» til kontakttrening for oss. Jeg har ikke like sterke forhåpninger om en konkret dato for kamper. Men jeg har forhåpninger om det også. Vi er såpass optimistiske at ledergruppen setter seg sammen på Nadderud for å følge TV-sendingen, før vi legger planer for det som skal skje videre, innrømmer Tunold.

Sarpsborgs lege advarer

Men også innad i Eliteserien blir det stilt spørsmål ved hvordan et eventuelt smittvern skal fungere med tilnærmet ordinær fotballtrening.

Til TV 2 uttrykker både Vålerengas mangeårige lege Erik Rosenlund og Sarpsborgs klubblege Chubaka Rubasha en viss skepsis til det som står i NFFs plan.

Der fremgår det at alle klubber skal ha en medisinsk ansvarlig med overordnet ansvar for å monitorere spillere, støtteapparat og trenere. Dette skal blant annet innebære sjekk av kroppstemperatur og symptomer før hver trening.

– Hvis ikke vi skal coronateste spillerne, vil det kunne oppstå fri smitte fram til noen viser symptomer. Og hvis mange har covid-19 uten symptomer, kan det bli en smittebonanza vi ikke har kontroll på. Det vil være umulig å fange opp all smitte gjennom kun å spørre om feber og luftveissymptomer. Det blir jo egentlig kun en sannsynlighetsscreening. Det blir også veldig vanskelig å spore opp nærkontakt hvis en spiller får påvist coronasmitte, sier Rubasha til TV 2.

Forventer resultater

Blant fotballederne VG har vært i kontakt med før regjeringsvedtaket er stemningen altså annerledes.

– Tror det blir en bra løsning hvor toppfotball er pilot. Jeg har troen, melder Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.

– Jeg forventer at det arbeidet som er gjort gir noen resultater i dag. Men det er alltid spennende å se hva resultatet blir, sier Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland.

Han mener NFF og NIF har gjort en veldig god jobb, og at Idretts-Norge forstår at det er klokt at Eliteserien kommer i gang.

– Eliteserien er en pilot for fotballen, og det er en pilot for andre idretter. Det er et stort ansvar. Med den gode hjelpen fra NFF håper jeg at klubbene er spente og ydmyke med tanke på den løsningen man kommer til å få, eller ønsker å få, sier han.

Til Haugesunds Avis sier FK Haugesunds daglige leder Jon Harald Log at de også håper å få en dato for oppstart av kamper, men spår at regjeringen muligens vil se an den delen:

– Jeg tror kanskje at vi må bevise at vi kan trene forsvarlig først, sier Log til lokalavisen.

PS! VG gjør oppmerksom på at Einar Håndlykken er bror til VGs nyhetsredaktør Tora B. Håndlykken.

Publisert: 07.05.20 kl. 13:22

