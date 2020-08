HERJET: Romelu Lukaku scoret to mot Sjakhtar. Foto: LARS BARON / POOL / GETTY POOL

Superspissene herjet totalt – Inter til Europa League-finale

(FC Inter – Sjakhtar Donetsk 5–0) Ett poeng skilte Antonio Conte (51) fra seriegull i debutsesongen med Inter. Nå kan han gi klubben sitt første trofé på ni år.

Storklubben er sultefôret på sølvtøy og kan krones til Europa League-mestere hvis de slår Sevilla i fredagens finale – deres første i europeisk sammenheng siden Champions League-seieren under José Mourinho i 2010.

Det ble klart etter at de med full kontroll nedsablet Sjakhtar Donetsk takket være storspill av superspissene Lautaro Martínez og Romelu Lukaku, som scoret to mål hver.

Argentineren og belgieren har denne sesongen scoret smått utrolige 54 mål til sammen.

– Pinlig av Sjakhtar Donetsk, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter det som ifølge Opta var den største seiersmarginen i en enkeltkamp i Europa League eller den tidligere UEFA-cupen.

Med to scoringer de siste 12 minuttene sørget Lukaku for en historisk rekke på 10 kamper på rad med scoring i Europa League. Mannen som kom fra Manchester United i fjor sommer, har alene scoret 33 mål i alle turneringer for sin nye klubb.

Han skulle ikke være noe dårligere enn Martínez, som stanget Inter i ledelsen i første omgang før han la på til 3–0 med en flott avslutning fra utenfor 16-meteren i andre omgang.

Danilo D’Ambrosio scoret 2–0-målet for Inter, som er på vei mot en fabelaktig sesong etter åtte strake år uten hverken trofé eller topp tre-plassering i ligaen.

Antonio Conte har på første forsøk ledet Milano-klubben til andreplass i Serie A, kun ett poeng bak Juventus, og nå finale i Europa League i tillegg til semifinale i den italienske cupen.

Publisert: 17.08.20 kl. 22:46

