POENG-JUBEL: Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami og Ole Selnæs etter 1–1-oppgjøret mot Spania i oktober i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Raja tviler på karantenefritak for landslaget – og kaller Serbia-kampen «mer komplisert»

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil på ingen måte love fritak fra karantene for landslagsspillerne. Han ber dem møte opp i god tid før Nations League-oppgjøret mot Østerrike.

Nå nettopp

Men NFF mener at karanteneplikt ikke vil være mulig å gjennomføre for landslagsspillere.

Kulturministeren mener dessuten at Serbia-oppgjøret 8. oktober, der Norge spiller for en plass i neste sommers EM-sluttspill, per nå er «mer komplisert» enn Østerrike-duellen 4. september.

les også NTF-topp forstår ikke NFF: Mener cupen er politisk umulig

– Per i dag ligger det ikke an til noe unntak for landslagsspillerne. Det er ikke noe som er i kjømda. Landslaget gjør det de kan for å få dem hjem i tide, sier Raja.

Landslaget står dermed i fare for å måtte klare seg uten flere nøkkelspillere mot Østerrike.

VG har forsøkt å komme i kontakt med representanter fra Norges Fotballforbund etter Rajas uttalelser, uten å lykkes.

Tidlig oppmøte

Problemet er – som VG tidligere har skrevet – at spillere utenfor Schengen/EU/EØS-land per i dag ikke får fritak fra karanteneregler.

Flere landslagsaktuelle spillere spiller klubbfotball i land som er utenfor Schengen/EU/EØS – henholdsvis Kina (Selnæs), Japan (Elyounoussi), Tyrkia (Sørloth, Elabdellaoui og Martin Linnes), Sør-Korea (Bjørn Maars Johnsen) og Russland (Mathias Normann).

USIKKER: Ole Kristian Selnæs, Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth og er blant landslagsspillerne som kan miste de kommende landskampene grunnet karantenebestemmelser Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix og Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg håper at de klarer å komme seg til Norge ti dager før, sier Raja – og tenker på at karantenetiden er på ti dager.

Men dét blir neppe enkelt for spillere med forpliktelser i egne klubber.

Raja, som torsdag delte ut en ny milliard til idretten og frivilligheten, virker lite bekymret for Østerrike-kampen, fordi landet ligger innenfor Schengen/EU/EØS.

EM-play off-oppgjøret mot Serbia på Ullevaal 8. oktober skaper mer hodebry for kulturministeren.

– Serbia-kampen er mer komplisert. Landet er utenfor Schengen, og vi har nå en prosess med helsemyndighetene om det. Konklusjonen har ikke jeg nå, men som idrettsminister er jeg på ballen. Alle vet at Serbia-kampen er viktig, sier Raja.

– Jeg vil gjerne at Serbia skal komme og at vi skal slå dem, gliser kulturministeren.

les også Kulturminister Abid Raja legger én milliard på bordet til idretten og frivilligheten

I et brev til Helsedirektoratet i slutten av juli understreker NFFs elitedirektør Lise Klaveness at det haster med en løsning. Der skriver hun også at karanteneplikt ikke vil være mulig å gjennomføre for landslagsspillere som til daglig er ansatt i toppklubber i andre land – heller ikke for norske landslagsspillere.

les også NFF varsler annullert sesong for flere ligaer uten grønt lys tidlig i september

NFF-direktøren påpeker også at man må følge UEFAs strenge testregime.

UEFA (Det europeiske fotballforbundet) hadde møte med sine 55 medlemsnasjoner onsdag. Alle nasjoner ble oppfordret til å søke om unntak fra karanteneregler i sitt hjemland.

I en pressemelding hevdes det at UEFAs omfattende «Return to Play»-protokoll sikrer at det ikke vil være noen risiko for samfunnet å gi slike unntak. På spørsmål fra VG om hva dette betyr, viser UEFA til den samme meldingen.

PS! Innenfor Schengen/EU/EØS-land som ikke har tilstrekkelig lav smittespredning (røde land) kan det gjøres unntak fra karantenekravet

Publisert: 20.08.20 kl. 15:11

Mer om Herrelandslaget fotball

Fra andre aviser