FEIRER: Trent Alexander-Arnold (t.v.) og Virgil van Dijk etter kampen mot Crystal Palace onsdag. Foto: Paul Ellis/NMC Pool / PA Wire

Virgil van Dijk: – Det stopper ikke her

Liverpool har tatt den første ligatittelen på 30 år, og Virgil van Dijk (28) har allerede begynt å tenke på neste sesong.

Nå nettopp

– Den kommer jo til å starte ganske raskt etter den siste kampen i denne sesongen, sier nederlenderen i et intervju med Daily Mail.

Med 4–0 over Crystal Palace onsdag kveld viste Liverpool at gullformen er tilbake etter corona-pausen.

– Målet er å starte neste sesong på samme måte. Vi er et lag som kan fortsette å utvikle oss. Vi har spillere som kan utvikle seg og ta store steg. Å vinne ligaen kan bli en ny erfaring som kan gjøre at de tar det neste steget, sier Liverpool-stjernen i intervjuet med Daily Mail.

Han snakker altså allerede om 2020/21 - som den naturligste ting av verden - etter at gullet er sikret for 2019/20.

– Det stopper ikke her. Vi ønsker å fortsette, vi vil ta det inn i neste sesong også, fordi den starter raskt. Sjefen har også snakket med oss om det, ​​og sa at det vi gjør i de siste kampene vil angi tonen for neste sesong.

Statistikken viser at Liverpool under Jürgen Klopp og før Virgil van Dijk ankom, hadde en seiersprosent på 52,7 i Premier League. Med van Dijk har det økt til utrolige 79,3 prosent.

Før van Dijk hadde Liverpool en faktor på 0,96 på «forventede baklengsmål», mens det med nederlenderen som midtstopper nå er 0,83.

les også Fersk rapport: Manchester United får flest straffer

Mer van Dijk-tall: Han har altså startet 82 Premier League-kamper på rad. 41 av disse kampene - nøyaktig halvparten - har endt med null baklengsmål for Liverpool. 53 baklengsmål totalt er 0,65 per kamp.

– Hvis vi vinner tittelen denne sesongen, så vil vi prøver å beholde den. Det er det vi sikter på, men alle vet hvor vanskelig det er, spesielt i England, sier Virgil van Dijk i intervjuet med Mail.

– Vi prøve å forsvare Champions League-tittelen, men det var ikke mulig.

les også På lønnstoppen, men spiller ikke: – Han er som dårlig lukt

Liverpool har vunnet 28 av 31 kamper denne sesongen og har tapt bare én gang - en arbeidsulykke mot Watford.

– Han kunne ha røykt sigar i 2. omgang, skrev Liverpool Echo om van Dijk etter onsdagens kamp mot Crystal Palace. Som stopper var han nærmest arbeidsledig.

Kommer så Liverpool til å forsterke troppen i sommer? Liverpool Echo skriver at det kan komme til å ende med null signeringer - for andre sommeren på rad. Klubben valgte blant annet å trekke seg fra kampen om goalgetteren Timo Werners underskrift.

les også Ekspert: – Klopp har allerede oppnådd mer enn Guardiola i England

Ifølge Corriere Dello Sport har Liverpool lagt inn bud på den ettertraktede Napoli-forsvareren Kalidou Koulibaly - men trenger de egentlig en midtstopper?

Liverpool skal også ha forhørt seg om Wolverhamtons kraftpakke Adama Traore, ifølge Mirror, og Liverpool Echo skriver at Arsenals Buyako Saka er i Jürgen Klopps søkelys.

Publisert: 26.06.20 kl. 13:53

