Se hvem som kom på rundens lag

Bodø/Glimt fortsetter herjingen, og preger igjen rundens lag, hvor også Amalh Pellegrino er selvskreven etter to mål mot sin gamle klubb Strømsgodset. Her er rundens lag i Eliteserien for den sjette runden.

Nå nettopp

Keeper: ANDREAS LINDE, Molde - 7 poeng

Flere gode redninger, sørger for Molde-seier med strafferedning på slutten. Matchvinner.

Forsvar: QUINT JANSEN, Mjøndalen - 7 poeng

Fra andre aviser