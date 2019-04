MÅLSNIK: For første gang kunne Jørgen Strand Larsen feire scoring i Eliteserien. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Sarpsborg-juvelens første scoring ordnet sesongens første seier

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Lillestrøm 1–0) Han dunket inn 11 mål i treningskampene. I tredje seriekamp løsnet det endelig for Jørgen Strand Larsen (19) hjemme mot Lillestrøm.

Takket være 19-åringens 1–0-scoring etter drøyt 10 minutter kunne Sarpsborg juble for sin første seier i Eliteserien denne sesongen, etter to uavgjorte. Lillestrøm på sin side gikk på sesongens første tap, men mot et solid Sarpsborg-lag.

For etter Strand Larsens tidlige ledermål, perfekt servert av Steffen Lie Skålevik, hadde Sarpsborg store sjanser til å øke ledelsen. Kristoffer Zachariassen hadde en stor dobbeltsjanse, mens Lie Skålevik skjøt i stolpen.

Ledelsen mot et hittil ubeseiret Lillestrøm burde vært større til pause.

Etter hvilen hadde Lillestrøm en eventyrlig sjanse. Innbytter Erik Brenden chippet ballen over keeper, og den var på vei inn. Men på streken kom Nicolai Næss til unnsetning. Sarpsborg-stopperen klarerte via innsiden av egen stolpe og ut.

Mot slutten headet Strand Larsen utenfor fra kort hold, mens innbytter Lars-Jørgen Salvesen burde servert ham 2–0-scoringen. Til slutt gjorde det ingenting. For mens Molde ødela serieåpningen i Østfold med en sen scoring, hadde Sarpsborg denne gangen full kontroll i sluttminuttene.

Publisert: 14.04.19 kl. 19:53