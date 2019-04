SATT UT: Aliou Coly ble satt ut av Kristiansund-trener Christian Michelsen mot Strømsgodset. Her fra en kamp i 2017. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Uklart når Aliou Coly får spille igjen: – En angrende synder

DRAMMEN (VG) Kristiansund-trener Christian Michelsen sier Aliou Coly fortviler over sparket i kampen mot Ranheim, men vet ikke når forsvareren blir tatt ut på laget igjen.

Nå nettopp







– Hverken vi eller han ønsker slike situasjoner. Vi har hatt noen fine samtaler denne uken. Vi er klare for å komme oss videre. Det var naturlig at han ikke var med i dag. Det er en angrende synder, sier Michelsen til VG etter 3–2-seieren over Strømsgodset søndag kveld.

Coly fikk ikke være med i troppen som sikret seier i Drammen. Årsaken er det stygge sparket mot Ranheims Aleksander Foosnæs:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Han vet at han ikke kan gjøre den type ting. Vi ønsker den gode, herlige Coly. For det er en fantastisk fin person. Det kommer ikke fram i media. Det skal folk vite, det er en «gullegod» gutt. Men han har vært innblandet i episoder han ikke burde vært. Vi får ikke gjort noe med det som har vært. Vi får gjort noe med det som skal skje, og dette skal ikke skje igjen, sier Michelsen.

VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Coly. Han har ikke besvart våre henvendelser.

I fjor høst fikk Coly rødt kort for dette:

Roses som kaptein

– Får Coly noe annen straff for dette, bot for eksempel?

– Det føler jeg er en intern sak som vi holder i KBK. Det har vi alltid gjort. Personalsaker vil vi ikke ta i media, sier Michelsen.

– Har det noe å si for rollen hans som visekaptein?

les også Bamba senket gamle lagkamerater

– Du hadde Eric Cantona, Roy Keane og Stefan Effenberg. Det var typer som gjorde noen dumme ting, men da de hadde kapteinsbindet, var de skikkelige ledere. Vi unnskylder ikke Coly for disse episodene, men ser du på de gangene han har vært kaptein, har han vært eksemplarisk.

Coly har vært fast på laget i hver sesong siden han kom i 2014.

Tidlig sist sesong fikk han rødt kort etter en kamp:

Usikker på kommende kamper

– Er han aktuell for å spille neste kamp mot Herd i cupen?

– Vi får se hva vi gjør til onsdag.

– Hvis ikke det blir onsdag, er det aktuelt til helgen mot Tromsø?

– Vi må telle opp fremover. Vi får se.

les også Hevder Kristiansund møter Manchester United i sommer

– Kan det være at han ikke spiller mer i KBK?

– Jo, det gjør han definitivt. For det er en angrende synder som sitter hjemme og ikke er stolt av det som skjedde.

– Synes du han får for mye kritikk?

– Nå synes jeg vi har snakket nok om denne saken. Vi er råglade for at vi drar hjem herfra med tre poeng, svarer Michelsen på Marienlyst.

Han synes disse tre poengene smakte godt:

Publisert: 30.04.19 kl. 12:44