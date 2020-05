RBK-TALENTER: Rosenborgs Mikael Tørset Johnsen (t.v.) og Edvard Tagseth på første trening etter at det ble tillatt med kontakt. Foto: Ole Martin Wold

Tror RBK-talentet kan stilne kritikerne

I fjor fikk Rosenborg kjeft for å mangle både trøndere og unge profiler. Nå varsler trener Eirik Horneland (45) at RBK kan slå tilbake – på begge fronter.

Og mest spennende av ungguttene Horneland selv trekker frem, er kanskje Edvard Tagseth, 19-åringen fra Frosta med fortid i Liverpool, som startet alt av treningskamper før coronaviruset satte hele laget på «benken».

– Nå synes jeg at de begynner å ta sin plass på feltet. Det gjelder flere, og hvis de klarer å holde oppe stimen, vil de få fortjente minutter, sier Eirik Horneland.

VG spør Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson om følgende:

– Man hører gjerne mest om unge spillere FØR sesongen. Er Rosenborg-ungguttene gode nok til å spille seg inn på laget denne gangen?

– Det er ofte sånn at det er lett å prate, men at de ikke har spilt seg inn tidligere handler om at de ikke har vært gode nok. Man får ikke gratisbillett bare fordi man er lokal. Skal man slåss om gull, må man være god nok, svarer Jonsson.

– Fått muskler

Han varsler knalltøff konkurranse på årets RBK-lag, spesielt når Per Ciljan Skjelbred kommer hjem 1. august.

– Men jeg tror både Tagseth og Emil Ceide kommer til å få godt med spilletid, og man skal ikke se bort fra at Tagseth kan spilles inn på laget. Hans egenskaper passer utmerket for Horneland: Enorm frekvens, stor løpskraft og god i presspillet.

BANKER PÅ: Rosenborgs Edvard Tagseth og Emil Konradsen Ceide ute på Lerkendal-matta etter oppgjøret mot Brann i fjor. Foto: Ole Martin Wold

– Ceide har lagt på seg muskler og ser «fresk» ut. Men han konkurrerer med Samuel Adegbenro, den beste vingen i Eliteserien. Og en nyfødt Pål André Helland. Det er tøft. Men jeg tror han blir enda bedre enn i fjor.

Haugalendingen Horneland, som ofte sto i en vestlandsk orkan i sitt første år som Rosenborg-trener, lover å vekke følelser med årets RBK-lag.

Han drar frem den rosenborgske ordboken og snakker i et tempo han håper å se igjen på feltet fremover:

«Et sterkt kollektiv». «En tydelig identitet». «Et spillemønster man ser igjen». «Andre- og tredjebevegelse» (ikke så ofte på første). «Mange målsjanser og masse mål».

les også VIF, Molde og Viking ut mot overgangsvindu: – Veldig uheldig

– Folk skal synes at det er artig å følge oss. De skal bli stolte av oss, sier Horneland, som tross alt dro i land en tredjeplass i fjor.

Refset for alderen

I år blir det uansett en helt spesiell sesong.

RBK-treneren vil lykkes, og han vil gjøre det med ungdom. Til og med trøndersk ungdom. Han håper på en etterlengtet ungdomsrevolusjon i Trondheim.

– Vi har masse fine unggutter som vokser frem. De kommer til å gjøre seg gjeldende i år, sier han.

SPENNENDE TRIO: Emil Konradsen Ceide (t.v.), Erik Botheim i armene til Eirik Horneland og Edvard Sandvik Tagseth. Foto: NTB Scanpix

I fjor vår hadde Rosenborg Eliteseriens eldste ellever, og det ble rettet «gamlis-kritikk» mot trønderne. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mente at RBK hadde gjort en for dårlig jobb på overgangsmarkedet.

Stig Inge Bjørnebye, som på det tidspunktet var sportslig leder i klubben, gikk med på at snittalderen på 28,5 år måtte senkes. Samtidig la han til at det ble for enkelt «å sitte et sted å fable om høy snittalder».

les også Hegerberg på vei tilbake: – Som julaften for meg

Nå er Mike Jensen (32), Nicklas Bendtner (32), Alexander Søderlund (32), Bjørn Maars Johnsen (28) og Yann-Erik de Lanlay (28) blant de som er borte.

I tillegg til trønderne Tagseth og Ceide, nevner Horneland at Oslo-gutten Erik Botheim (20), som med trøndersk far går for å være «halvt trønder», har en mye hyggeligere konkurransesituasjon i år.

Horneland er dessuten ekstremt imponert over keeperen Julian Faye Lund (20), riktignok fra Oslo. Han nevner også trønderen Mikael Tørset Johnsen (19) som en å se opp for.

