PÅ GULLFEST: Nicklas Bendtner og kjæresten Philine Roepstorff fotografert i Trondheim da Rosenborg feiret seriegullet i 2018. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Bendtner: Spilte bort 70 millioner kroner

Nicklas Bendtner (32) anslår at han opp gjennom årene har tapt over 50 millioner danske kroner på pokerspill. Det tilsvarer vel 70 millioner norske kroner med dagens kronekurs.

Oppdatert nå nettopp

Det er i dokumentaren «Bendtner og Philine» til Discovery - om sitt og modellkjæresten Philine Roepstorffs gjøren og laden - at 32-åringen forteller om sin spesielle lidenskap for poker.

– Jeg har tapt veldig mye penger – helt urealistisk mye penger, sier Bendtner og avslører at han har spilt mot profesjonelle pokerspillere siden han var 19 år.

Nå er han 32 år og kommer med et forsiktig tapsanslag.

– Det er vanskelig å anslå en sum, men rundt 50 millioner kroner. Både på gambling og moro og ballade. Men jeg vil ikke si at jeg har hatt noe «gamblingproblem». Jeg har alltid hatt kontroll, sier Nicklas Bendtner ifølge avisen B.T.

Spilte høyt

Han valgte å gi opp poker etter at han spilte høyt en kveld i London. Da kunne det endt riktig galt.

– Det endte ikke så ille og jeg kunne leve med det. Men den kvelden bestemte jeg meg for at det høyt spill var over for meg. Nå spiller jeg med mindre i innsats, og det har jeg gjort siden, sier den tidligere proffen med en fotballfortid i både Arsenal, Rosenborg, Wolfsburg og Juventus.

les også Bendtner får ikke solgt praktboligen i Trondheim

Nå spiller han bare for hyggens skyld. Proffotball er det verre med.

32-åringen fikk ikke forlenget sin kontrakt med FC København i hjembyen.

Nicklas Bendtner spilte to og et halvt år i Rosenborg. Avskjeden var alt annet enn vakker. Dansken ble i sin siste sesong satt ut av troppen etter sjette serierunde, men først 3. september i fjor ble han klar for FC København, hvor det ble med seks innhopp.

I sin bok «Begge sider», som han ga ut etter trønder-exiten, kom Bendtner med noen lyskespark til flere Rosenborg-spillere samt trener Eirik Horneland.

Bendtner hevdet flere ønsket ham vekk fra klubben etter at han i november 2018 ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør i København.

Nå vurderer urokråka å skaffe seg en trenerutdannelse.

– Hvis han har viljen og er dedikert, kan det lett gå bra. De andre tingene som har skjedd fra hans egen karriere trenger ikke være et tema, sa FCK-trener Ståle Solbakken til Ekstra Bladet da Bendtner fortalte om sine nye planer.

Publisert: 14.05.20 kl. 14:54 Oppdatert: 14.05.20 kl. 15:20

