UENIGE: Aalesund-trener Lars Bohinen (t.v.) og Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Foto: NTB Scanpix

Strømsgodset-sjefen ut mot ny regel – Bohinen helt uenig

Henrik Pedersen (42) er misfornøyd med at det tillates fem spillerbytter i årets sesong. Han vinner ingen gehør for argumentene sine i Molde og Ålesund.

Oppdatert nå nettopp

– Noe av det spennende med fotballen er at det er en fysisk parameter, og den fysiske parameteren blir mindre hvis man har mulighet til å bytte fem stykker. Jeg mener bestemt at det holder med tre, sier Strømsgodset danske trener til VG.

Utspillet klubbes ned av både Aalesund-trener Lars Bohinen og Molde-trener Erling Moe, og heller ikke hos Brann-trener Lars Arne Nilsen finner Pedersen særlig støtte.

Norges Fotballforbund har bestemt at den nye regelen om fem bytter (tidligere tre bytter) blir innført i norsk fotball når Eliteserien starter 16. juni.

Moe: – Trumfer alt

Ifølge Aftenposten har det vært opp til hver enkelt liga å ta stilling til regelendringen, som kun gjelder ut året. Bakgrunnen er at det er ventet et ekstra tett og tøft kampprogram i år, grunnet forsinket start.

NFFs dommersjef Terje Hauge har ikke besvart VGs henvendelse.

– Jeg ser på regelen som et pluss fordi vi kan ta mer hensyn til spillernes ve og vel i en hektisk og forhåpentligvis kvalitetsmessig god eliteseriesesong. Det trumfer alle parameter for meg, svarer Molde-trener Erling Moe.

– Jeg synes det er topp. Utfordringen for oss trenere er å disponere riktig med det tette kampprogrammet. Det er viktig for spillerne også. Flere får spilletid. Og det fjerner til en viss grad fordelen til klubbene med store og brede tropper. Topp løsning, sier Aalesund-trener Lars Bohinen.

VIL AVVENTE: Brann-trener Lars Arne Nilsen foran oppgjøret mot Djurgården på Tele 2 Arena i februar. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Brann-trener Lars Arne Nilsen inntar en mer avventende holdning.

– Jeg må nesten se an oppsettet først. Blir det tre kamper i uken over tid, så tror jeg få klubber er rigget for det. Fem bytter er derfor en god idé, sier Brann-treneren.

Han støtter i så fall regelen om at de fem byttene må gjøres i maks tre operasjoner, i tillegg til eventuelle pausebytter.

– Da blir det mindre stopp i spillet, selv om det er fem innbyttere totalt. Vi får se an oppsettet før vi konkluderer, sier Nilsen.

ODD-JA: Trener Jan Frode Nornes i Odd, her fra trening 30. april, sier ja til fem bytter. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Odd-trener Jan Frode Nornes synes fem bytter er fornuftig.

– Tett kampprogram og stor belastning på spillerne kan føre til belastningsskader. Å kunne bytte fem kontra tre er med å beskytte utøverne, sier han.

– I et utviklingsperspektiv vil flere spillere kunne få verdifull erfaring og mer spilletid enn i en normalsesong, tillegger Nornes.

Strømsgodsets Henrik Pedersen har kjørt på med full guffe siden juleferien. I et intervju med VG i vinter fortalte han om ni-ti intensive økter i uken. Han mener «en stor sult» gjorde at spillerne holdt formen ved like gjennom corona-lockdownen.

Den siste drøye måneden før seriestart, fra det ble lov med kontakttrening, kjører han på med 43–45 treninger. Pedersen tror godt trente lag ville hatt en større fordel om det bare var lov med tre bytter.

– Jeg er sikker på at vi er godt forberedt til å spille mange kamper på kort tid. Men en ting er det fysiske, noe annet er det mentale. Dette er en fantastisk mulighet til å teste seg, og til å bli vant til å spille på et høyere nivå i enda flere kamper. Så får vi se hvordan vi takler å spille søndag-onsdag-søndag, sier han.

