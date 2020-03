NFF-TOPPER: Pål Bjerketvedt og Terje Svendsen under lørdagens fotballting. Foto: Ole Kristian Strøm

NFF-styret presset til å ha jenter som eget satsingsområde

ULLEVAAL (VG) NFF-styret hadde ikke jenter som eget satsingsområde for årene 2020–2023. Det likte ikke fotballtinget og presset fotballtoppene til å ha jenter som eget «kjerneområde».

– Vi bakte inn kvinnesatsingen i de andre kjerneområdene. Men det er ikke viktig for meg. Intensjonen er å ha én fotballinje – som omfatter både jenter og gutter, kvinner og menn, sa fotballpresident Terje Svendsen.

Med 126 mot 40 stemmer sa fotballtinget ja til å jenter som eget satsingsområde - som det var i den forrige handlingsplanen fra 2015–2019.

I sitt forslag til strategidokument for perioden 2020–2023 foreslo styret i Norges Fotballforbund fire såkalte «kjerneområder»:

* Klubbutvikling.

* Spiller- og trenerutvikling.

* Landslag og toppklubb.

* Anleggsutvikling.

– Fotballen har vært mannsdominert i mange år. Det tar tid å endre det. NFF kan ikke slippe på dette trykket, sa Margrete Haugum fra Sandvollan fra talerstolen. Det var hun som fremmet forslaget som fikk et klart flertall mot styrets forslag.

FOTBALL FOR JENTER: Grubens Maia Kristiansen (t.h) under J15-kampen mellom Falkeid og Gruben i Norway Cup 2019. Foto: Fredrik Hagen

Hun fikk støtte av Ragnar Slettestøl i Rosenborg Kvinner:

– Det er for tidlig å tone ned jentesatsingen. Vi må heve jentene som et kjerneområde.

Også Rosenborg herrers Karen Espelund – som har gått foran i kvinnefotballen gjennom mange tiår – var klar i sin tale:

– Vi må fortsatt løfte kvinner som et eget område i planen. Jeg håper at det ikke blir nødvendig om noen år. Men vi har fortsatt et potensial om å få flere jenter i fotballen, derfor bør det være et eget kjerneområde.

Cecilie P. Øyen fra Hønefoss BK, Are Bergquist fra NFF Trøndelag og Lene Grydeland fra Leka støttet kravet om egen jentesatsing:

– Det er altfor tidlig å tone ned kvinnefokuset i fotballen. Jeg tror likeverdet er forankret i toppen, men ikke ute i klubbene på samme måte, sa Øyen.

Den tidligere kvinnelandslagsspilleren Turid Storhaug forsvarte styrets avgjørelse:

– Da jeg kom inn i NFF-styret, snakket vi om «fotball» som «herrefotball». Nå er det annerledes. Jeg er trygg på at denne strategiplanen tar godt vare på jentene.

Visepresident Mette Christiansen sa det samme:

– Vi har så jentesatsing gjennom de andre kjerneområdene, at jeg skulle ønske at vi hadde kommet dit at vi turde å ha det bare innenfor de andre kjerneområdene. Nå har vi også verktøy til å måle dette.

De to styremedlemmene ble støttet av Kari Lindevik fra Divisjonsforeningen.

– Jeg synes at strategiplanen skal være som den er, og at vi ikke kaller det «jentefotball» og «guttefotball», men bare «fotball».

Vold var heller ikke nevnt i det opprinnelige forslaget til strategiplan. Men det ble - nesten enstemmig - vedtatt etter at Alexander Sæthern fra Nesøya ba om at det måtte inn.

Publisert: 07.03.20 kl. 16:07

