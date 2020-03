Hazard med Haaland-fleip: – Han scorer for mye

(Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1–2) Selv om Erling Braut Haaland (19) slet med å sette sitt helt store preg på den ampre toppkampen og misbrukte en monstersjanse, fikk Dortmund maksimal uttelling før årets viktigste uke.

Oppdatert nå nettopp

Den 19 år gamle jærbuen markerte seg imidlertid tidlig ved å vinne ballen høyt i banen og spille perfekt gjennom til Thorgan Hazard.

Belgieren, Edens lillebror, fikk først en elendig berøring, men mer enn gjorde opp for seg med en sylfrekk Cruyff-vending og påfølgende avslutning i det lengste hjørnet.

Hele tre forsvarere gikk på finten, gjestene fikk en drømmestart og Haaland hadde den noe uvanlige servitør-rollen - for første gang i Dortmund-fargene.

– Han må begynne å gi mer målgivende, fordi han scorer for mye! Det var bra han ga meg en målgivende, siden jeg ga ham den forrige (i debuten mot Augsburg), fleipet Hazard til Bundesliga-reporteren.

Ampert

19-åringen fra Jæren slet med å komme til sjanser mot det kompakte hjemmelaget, og etter pause kom han i fokus med negativt fortegn. Like etter sidebyttet fikk vertene et hjørnespark, og fant Alassane Pleá på bakre stolpe.

Hans pasning inn i femmeteren fant måltyven Lars Stindl, som styrte ballen mot mål. Der stod nettopp Braut Haaland på streken, men klarte ikke å forhindre utlikningen. Reprisene viste også at det var nettopp Braut Haaland som opphevet offsiden på målscorer Stindl.

Gjestenes trener Lucien Favre valgte å spare den engelske kometen Jadon Sancho fra start, til kommende ukes skjebneoppgjør. Onsdag venter en knalltøff returkamp mot Paris Saint-Germain i Champions League, der gultrøyene skal forsvare sin 2–1-ledelse fra første kamp.

TØFF SMELL: Erling Braut Haaland haltet av banen etter en tøff duell med Matthias Ginter. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Derfor hadde de et våpen å sette innpå. Og etter at Braut Haaland og Matthias Ginter ga hverandre en skikkelig karamell i en saftig duell, brukte Sancho rommet til å spille frem backen Achraf Hakimi.

Han gjorde ingen feil alene med Yann Sommer og trillet inn nok et ledermål for «die Schwarzgelbe». Etter scoringen haltet Haaland av banen, men så ikke ut til å få noen varige mén av duellen. Bare minutter senere måtte trener Favre ta Haaland til side og roe ham ned etter en konfrontasjon på midtbanen.

Helt mot slutten fikk 19-åringen en monstersjanse da hjemmelaget presset på for utlikning, men blåste ballen høyt over og har nå gått to Bundesliga-kamper uten å score. Dermed blir han stående med ni seriemål på nå åtte kamper.

– Haaland burde definitivt scoret, kommenterer Lars Tjærnås i Viasport-studio.

Skjebneuke

Etter kampen i Paris kommer årets kanskje viktigste kamp, Ruhr-derbyet hjemme mot erkerivalen Schalke 04, som også blir en nøkkelkamp i kampen om seriemesterskapet i Bundesliga.

Kanskje fokuserte noen av Dortmund-spillerne allerede på de kommende bataljene. Emre Can slo bort pasninger med imponerende frekvens, mens Dan Axel Zagadou var nær ved å forære både ett og to straffespark til hjemmelaget.

Sånn sett er det kanskje rimelig å si at de kom greit fra en tøff bortekamp - vel vitende om de går inn i sesongens viktigste uke.

Publisert: 07.03.20 kl. 20:25 Oppdatert: 07.03.20 kl. 20:46

Fra andre aviser