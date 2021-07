Kommentar

Grattis, England – men dere har vært historisk heldige

Av Trond Johannessen

THREE LIONS ON THE SHIRT: Phil Foden og Harry Kane feirer semifinaleseieren mot Danmark. Men det er ikke bare straffesparket der som har gjort at England har vært heldige i dette EM. Foto: Laurence Griffiths / Pool Getty

Mens de engelske spillerne ba Ed Sheeran på barbecuefest og koret med på «Football's coming home», fløy de andre nasjonene Europa rundt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

EM 2021 er snart over, eksperimentet med 11 arrangørbyer det samme. Noe lignende kommer ikke til å bli gjentatt.

Det har på ingen måte vært et dårlig EM, men det har vært et rart EM. Det har vært masse drama og flere fantastiske kamper, syv av dem har gått til ekstraomganger, tre til straffer og i kveld får vi en vakker vinnerhistorie, uansett hvordan det ender.

Og det er bare å gratulere England med finaleplassen, en triumf i seg selv etter 55 års venting. Spillerne og landslagssjefen har fått brev fra Dronning Elizabeth og statsminister Boris Johnson. Ærverdige The Times ryddet førstesiden på fredag: «England make history», og en underskriftskampanje krever at mandagen skal bli offentlig fridag dersom det blir EM-gull. «Let's see», svarer statsministeren.

La oss også se litt på hva slags EM vi fikk:

Det er er stykke til Melbourne, men legger vi sammen de sveitsiske flyreisene i dette mesterskapet hadde de kommet seg fra Oslo til den sørøstlige delen av Australia. Dette ble et EM i reising, sånn sett tidenes mest urettferdige.

TØFT EM: Kevin De Bruyne og Belgia var blant nasjonene som reiste aller lengst i EM. Her får den belgiske stjernen trøst av Marco Verratti etter den italienske seieren i kvartfinalen. Foto: CHRISTOF STACHE / X01348

Sveitserne fløy og fløy, gjennom tidssoner, to ganger frem og tilbake til Baku, til Roma, til Bucuresti, før det stoppet på straffer mot Spania i St. Petersburg og de klokket inn 15.500 kilometer i lufta. Kevin De Bruyne og Belgia kunne også kommet seg til Australia, polakkene og svenskene satt masse på flyet, de franske stjernene det samme, og så videre. Danskene begynte med tre hjemmekamper, men fikk sin dose i lufta til slutt: Sånn cirka fra Oslo til Malaysia.

England har slappet av. Spillerne har nytt dagene, restituert kroppene og trent på praktanlegget St. Georges’ Park, nord for Birmingham. De har fått besøk av isbiler fra Mr Whippy, og Harry Kane inviterte sin venn Ed Sheeran på St. Hanskvelden.

Den faste kokken Omar Meziane fikset maten, Sheeran holdt en intimkonsert og spilte «10–15 låter», ifølge Kieran Trippier, som mener John Stones har best sangstemme av spillerne. – Mot slutten av kvelden sto vi alle i en ring. Jeg tror aldri jeg vil glemme dette, sier artisten til BBC.

KJENDISFEST: David Beckham knytter neven, ved siden av ham feirer Ed Sheeran Englands første mål mot Tyskland. Noen dager før spilte og sang han med de engelske spillerne. Bak ham: Tidligere landslagskeeper David Seaman, til høyre Romeo Beckham og helt foran prins William, prins George og hertuginne Kate. Foto: CARL RECINE / X03807

Fra St. Georges’ tar det to og en halv time med buss ned til Wembley, der England fikk spille seks av sine syv kamper, i tillegg ble det en helgetur til Roma for å slå Ukraina 4–0.

Finalemotstander Italia har også hatt et ganske behagelig mesterskap, og det er kanskje ikke tilfeldig at de to er igjen?

Det er selvsagt alltid noen som har hjemmebane i et mesterskap. Denne gangen var det ingen vertsnasjon, likevel har England vært historisk heldige, med større fordeler enn noen EM-vert tidligere har hatt. Hvordan kunne det skje?

Opprinnelig var Belgia blant de seks nasjonene som hadde alle gruppekampene i hjemlandet. Bare semifinalene og finalen skulle spilles på Wembley, men Belgia greide aldri å garantere for sitt planlagte EM-stadion, og til slutt flyttet UEFA tre gruppekamper og en 8-delsfinale til Wembley. Så forsvant også Dublin som arrangørby på grunn av stramme irske coronaregler, enda en 8-delsfinale til London, den England endte opp med å spille.

MIDT I BLINKEN: Declan Rice og det engelske landslaget har full ro på St. Georges’ Park. Her fra et pressetreff 25. juni. Foto: Nick Potts / PA Wire

I et normalmesterskap har alle nasjoner en fast base i arrangørlandet, reiseavstandene er relativt korte og ganske likt fordelt. Denne gangen var det umulig for de fleste nasjonene å finne roen ett sted, de måtte ut på tur hele tiden og franskmennene var misfornøyde både med hotellet i Budapest og med at de havnet rett over en studentfest i Bucuresti.

Det har også vært betydelig dansk, spansk og italiensk irritasjon på Wembley som arena i de tre siste og største kampene. England er et lukket land, men Wembley er en åpen stadion. Bildene av folkehavet på utsiden etter semifinaleseieren over Danmark ga ikke akkurat inntrykk av et knallhardt coronaregime, men også i dag er det bare britiskbosatte italienere som slipper inn.

FOLKEFEST: England nekter utlendinger å slippe inn i landet uten lang karantene, men det er ikke like strengt når man først er inne ... Her fra folkehavet utenfor Wembley etter seieren over Danmark. Foto: Zac Goodwin / PA

Det blir enveiskjøring på tribunen igjen, som det var da semifinalen ble avgjort i et sjeldent publikumstrykk i dramaet mot Danmark. «Never a penalty in a million years», sa TV-ekspert Gary Neville om den avgjørende straffen, men han «er glad for den» likevel. Gary Lineker forsvarte avgjørelsen på Twitter, dog på sin underfundige måte og han skriver også «det var på høy tid at England fikk litt flaks».

Danmark brukte fem bytter før det var spilt 90 minutter. Etterpå forklarte landslagssjefen Kasper Hjulmand at ingen var taktiske, spillerne orket ikke mer, og uten at Hjulmand la skylden på det: Han var ikke glad for kvartfinalen i Baku, tre tidssoner fra semifinalen i London.

UEFA-president Aleksander Ceferin slår fast at EM har vært så unfair at han aldri vil gå inn for at det arrangeres på denne måten igjen.

Men vær sikker: Det gir England blaffen i. De skal bare ha gullet sitt.

Og Ed Sheeran blir sikkert med på seiersfesten.