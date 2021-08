Dette betyr et kommersielt samarbeid.

OMDISKUTERT: Dommer Michael Oliver og Liverpool-kaptein Jordan Henderson diskuterer en offside-avgjørelse som førte til annullering i kampen mot Everton forrige sesong. Foto: Peter Byrne / Pool PA

Slik blir «nye VAR» i Premier League

Premier Leagues dommersjef Mike Riley (56) har vært i samtaler med spillere, managere, klubbledere og supportere. Nå skal det angivelig være slutt på marginale offside-avgjørelser og «billige straffer».

– Vi skal ha flyt i Premier League-kampene, og det betyr at dommerteamet, både kampdommere og VAR, ikke stopper spillet for småting. Terskelen må være høyere enn den var forrige sesong, sier Riley ifølge ESPN.

Forrige sesong ble preget av stadige VAR-diskusjoner, og det ble blant annet dømt rekordmange straffespark. 125 straffer totalt, 29 som følge av VAR, var betydelig flere enn 92 i 2019/20-sesongen og 103 i 2018/19.

Nå er den klare føringen fra dommerledelsen at kontakten må være betydelig for at det skal dømmes straffe.

Det var også en rekke «scoringer» sist sesong som ble annullert som følge av VAR der spillere ble dømt offside med minimal margin. 32 scoringer ble annullert for offside via VAR, og ifølge Riley ville 20 av disse blitt godkjent med de nye retningslinjene.

En av de omdiskuterte situasjonene var da Jordan Henderson fikk annullert en «scoring» på overtid mot Everton – fordi Sadio Mané angivelig var offside. Det var for øvrig i den samme kampen der Virgil van Dijk ble alvorlig skadet etter duellen med Jordan Pickford.

Leeds-spiss Patrick Bamford ble også fratatt en scoring av den herlige typen fordi han hadde en utstrakt arm, og dermed ble dømt offside.

– Når det gjelder marginale offsider, så går vi tilbake til at tvilen skal komme angripende spiller til gode, sier Riley som også tar med erfaringer fra sommerens EM-sluttspill inn i Premier League-sesongen, og roser blant annet flyten i spillet og at VAR stort sett bare blandet seg inn der det var klare forseelser.

Men også EM-sluttspillet ble preget av flere omdiskuterte situasjoner, blant annet straffen England og Raheem Sterling fikk i semifinalen mot Danmark.

