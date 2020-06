Rosenborg snudde til seier etter Brann-brøler

BERGEN (VG) (Brann – Rosenborg 1–2) Det måtte et trenerbytte til før RBK tok sesongens første seier. Med Trond Henriksen (56) som vikar snudde det for trønderne.

Til tross for at de fikk en marerittstart på oppgjøret, og at de fikk en dag mindre restitusjon enn Brann i forkant, klarte trønderne å grave frem krefter nok til å slå tilbake.

Først la Pål André Helland opp til Even Hovland som utlignet rett før pause. Så satte innbytter Carlo Holse inn vinnermålet da han utnyttet en kjempebrøler av Brann-stopper Bismar Acosta.

– Det er to fullstendig vanvittige mål vi slipper inn. Det er så dårlig forsvarsspill av oss på dødball. Vi vet de er gode på dødball, og så står vi og sover. Det er alt for dårlig, sier en skuffet Daniel Pedersen til VG etter kampen.

Rosenborg sto med tre strake seirer i Bergen før søndagens oppgjør, men åpnet i samme spor som hittil i sommer: Brann gikk rett i strupen på dem og tok ledelsen allerede etter fem minutter. Daouda Bamba fant kompisen Gilbert Koomson, som bredsidet ballen i mål.

Like etterpå var Bamba selv nær ved å doble forspranget med en avslutning fra like utenfor sekstenmeteren.

– De blir herjet med og kjørt av Brann, oppsummerte Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim om Trond Henriksens menn.

– Vondt å se på Rosenborg-spillerne, la ekspert Bengt Eriksen til.

UTLIGNET: Pål André Helland serverte målscorer Even Hovland like før pause. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Det ble ikke enklere for trønderne av at Samuel Adegbenro måtte byttes ut med en ankelskade før første omgang var halvspilt. Men Brann klarte aldri å ri videre på den gode starten, og kampen gikk inn i en søvndyssende rytme – frem til det gjenstod noen få sekunder til pause.

Da slo Pål André Helland et hardt, lavt frispark inn i feltet som Even Hovland forlenget inn i lengste hjørne. Det var Rosenborgs eneste mulighet i omgangen, men det holdt til at lagene var like langt inn i garderoben.

– Forferdelig irriterende, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport i pausen.

Det så ut til at også Daouda Bamba syntes det var forferdelig irriterende å bli byttet ut av Nilsen etter en drøy times spill. Spissen slo ut med armene, ristet på hodet og gikk rett i garderoben. Noen minutter senere kom han ut igjen og satte seg ved siden av sin RBK-kompis Samuel Adegbenro, fortsatt tydelig misfornøyd.

– Ro deg ned, sa Adegbenro vennlig til Bamba i en samtale som foregikk like foran pressetribunen på Brann Stadion.

Brann-spissen ble senere kommandert bort til sine egne lagkamerater på tribunen. I mellomtiden skjedde det lite ute på gresset, annet enn at Bismar Acosta traff Kristoffer Zachariassen med en albue, noe Helland ga tydelig beskjed om til fjerdedommeren da han ble byttet ut:

– Du må si ifra du også at det er en klink albue!

– Jævlig ufint, sa RBK-trener Henriksen fra sidelinjen etter situasjonen.

Humøret hans var langt bedre da Carlo Holse utnyttet et slurvete medtak av nettopp Acosta til å sette inn seiersmålet forbi en utspilt Ali Ahamada i Brann-målet.

