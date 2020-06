Kommentar

Tomrom etter tydeligheten

Av Leif Welhaven

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo skal møte gamle kjente fra Skien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I «resultater vs ressurser-regnskapet» er det oppsiktsvekkende hva Dag-Eilev Fagermo utrettet i Odd. Nå er det en sårbar klubb som møter gamletreneren.

Ut fra rammebetingelsene burde Oslo-klubben Vålerenga være en større eliteseriefisk enn Odd fra Skien. Men sammenligner man sesongene etter at sistnevnte kom tilbake til de beste i 2009, er det tradisjonsrike telemarkinger som har klart seg best.

Og det med temmelig god margin.

I hele åtte av de 11 aktuelle sesongene har Odd havnet foran Vålerenga på tabellen.

Statistikken har sikkert et sammensatt årsaksbilde, men det er hevet over tvil at Dag-Eilev Fagermo fortjener betydelig ære for hva han fikk ut av tiden i Skien. Den rosen skal han selvsagt dele med en lokalt kulturbyggende klubbledelse, men du skal ikke kimse av verdien av en så sterk trenerfigur.

Han er omdiskutert og ikke alle utspill fremstår like sympatiske eller gjennomtenkte, men Fagermo er tydelig og retningsbestemt for hva han vil i gjerningen. På klubbsiden har det vel neppe vært en mer markant skikkelse over tid i «post Eggen-æraen»?

Nå har Fagermo byttet ut Odd med nettopp Vålerenga, to klubber som møtes i Skien onsdag aften. Selv om det er fryktelig tidlig å spå noe som helst, heller åpningen av sesongen markant i retning av Fagermos nærværende arbeidsgiver, hva gjelder flyt og internt styrkeforhold.

For mens det før var Odd som kjempet til seg et utbytte med oddsen mot seg, er det nå i Vålerenga poeng reddes mot slutten av kampen med én mann mindre.

Det er også en interessant problemstilling å drodle litt over hvor vrient det kan være for en klubb å fylle tomrommet når man har hatt en Sjef med stor S over tid.

I Odd ventet klubben attpåtil lenge med å få Jan Frode Nornes valgt som erstatter. Selv om få kjenner Odd-garderoben som Nornes, er det ikke nødvendigvis så lett å ta steget opp og overta en posisjon som Fagernes knyttet så mye pondus til.

Uten sammenligning for øvrig, så kan du jo spørre folk i Trondheim om det er sømløst eller superkrevende å erstatte en trener som har markert seg over lang tid. Og med enda mindre sammenligning for øvrig, kan du spørre fans av Manchester United eller Arsenal om overgangene etter at Alex Ferguson og Arsène Wenger takket for seg etter evigheter i managerstolen.

Fullt så lenge var ikke Fagermo trener i Odd, men eliteserierekken 4-5-5-10-7-3-4-3-6-9-4 er rett og slett imponerende, alle forutsetninger tatt i betraktning. Men nå er altså treneren borte, mens storscorer Torgeir Børven snart er på vei til Trondheim. Og etter to serierunder er det en smultring i poengkolonnen. Med andre ord kunne livet etter Fagermo startet enklere for klubben med røtter fra 1894.

Like interessant blir det fremover å se om den nye Vålerenga-treneren blir den som erstattet kortsiktighet med kontinuitet, og om han evner å bygge noe vedvarende i en klubb som har fremstått veldig omskiftelig.

Så langt har han fått en god start på sesongen, selv om det feilaktige røde kortet til Herolind Shala selvsagt resulterte i nye Fagermo-utløste overskrifter. Du kan mene hva du vil om hvordan han fremstår i strid, men norsk fotball hadde utvilsomt vært kjedeligere uten slike personligheter.

Og akkurat nå virker det som om Oslo kommer best ut av at sirkuset fra reist fra Skien til hovedstaden...

Tabellplassering, Odd og Vålerenga:

2009: 4–7

2010: 5–2

2011: 5–7

2012: 10–8

2013: 7–11

2014: 3–6

2015: 4–7

2016: 3–10

2017: 6–8

2018: 9–6

2019: 4–10

Kilde: nifs.no

Publisert: 24.06.20 kl. 13:21

