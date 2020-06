DUELL: Troy Deeney (t.h.) i aksjon mot Crystal Palaces James McCarthy. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

– Når den første kommer ut av skapet, blir det mange

Watford-kaptein Troy Deeney (31) tror at mange vil komme ut av skapet - hvis den første kjente fotballspilleren står fram.

Nå nettopp

Det er i BBC-podkasten «Grounded with Louis Theroux» Watford-spilleren kommer inn på fotballens forhold til LHBT-personer.

– Det er trolig en homofil eller biseksuell i hvert fotballag. De er der, de er der 100 prosent.

– Jeg tror folk som er homofile eller fra det samfunnet er veldig bekymret for å måtte ta det ansvaret å være den første. Jeg tror at når den første har kommet ut av skapet, så blir det mange.

Den tidligere tyske landslagsspilleren Thomas Hitzlsperger er en av de ytterst få i toppfotballen som har kommet ut av skapet. Men det skjedde først etter at karrièren hans var over.

VG kunne i 2015 fortelle at antallet åpent homofile på nivå én i norsk herrefotball er null.

Troy Deeney tror at det er en «større plattform enn noen gang for å være homofil utøver».

– Hvis noen kom ut av skapet og sa, så tror jeg at det i løpet av den første uken ville komme 100 andre som sa det samme. Men det er bare ingen som vil være ansiktet utad, mener Watford-kapteinen.

– Noen går ut og sier at «jeg er homofil» når de er ferdig med fotballen, rugby eller hvilken idrett det måtte være. Jeg kjenner at det må være en veldig tung belastning å bære dette gjennom hele din sportslige karrière, sier Deeney i BBC-podkasten.

En representant for LHBT-organisasjonen Stonewall sier til Sky at de gjerne tar en prat med Troy Deeney om hvordan man får til et mer aksepterende miljø i toppidretten.

– Det er viktig at vi alle unngår å spekulere i spillernes seksuelle orientering, da dette kan utløse at folk prøver å gjette hvem disse spillerne kan være, sier Robbie de Santos, sportsdirektør i Stonewall, til Sky.

– Ingen skal føle seg presset til å komme ut av skapet, mener de Santos.

– Det viktige er at alle i fotballen støtter LHBT-rettigheter og skaper et mer aksepterende miljø.

VG-tips: Borteseier

Watford banket Liverpool hele 3–0 i en av de siste kampene laget spilte før England stengte ned i mars måned. Der fikk klubben vist frem noe av sitt potensiale. Men det er også den eneste triumfen på syv siste ligamatcher (1–2-4-fasit).

Leicester beseiret Aston Villa 4–0 i den aller siste Premier League-kampen før corona-pausen. Men også for Leicester var formen hit og dit med 2–2–4 på de åtte siste i i ligaen.

Begge lag har sitt å spille for i hver sin ende av tabellen. Men Leicesters gode overganger og ikke minst styrke defensivt der kun Liverpool og Sheffield United er bedre i inneværende sesong gjør at vi går for en borteseier her.

Borteoddsen er 2,00, spillestopp er allerede kl. 13.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 20.06.20 kl. 08:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 29 19 3 7 71 – 31 40 60 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 30 12 10 8 45 – 31 14 46 VIS MER Champions League

