FÅR ROS: Ole Gunnar Solskjær og Bruno Fernandes under kampen mot Brighton i midtuken. Foto: Alastair Grant/NMC/Pool / AP POOL

Legende: «Uniteds DNA» er tilbake med Solskjær

Patrice Evra har fem ligagull og er Champions League-mester med klubben. Nå snakker han om at «Uniteds DNA» er tilbake under Ole Gunnar Solskjær.

Nå nettopp

Som Sky-ekspert ga Evra, nå 39 år, masse ros til Bruno Fernandes etter storseieren mot Brighton i midtuken. Men han snakker også om hvordan hele laget har utviklet seg under sin norske manager.

– Jeg kan se at spillerne er glade, de smiler, de kjemper for gjenvinne ballen - det var det jeg snakket om med Manchester Uniteds DNA, det handler ikke bare om å vinne pokaler, sa franskmannen, gjengitt av Manchester Evening News.

– Vi bør gi mye av æren til Ole. Selvfølgelig forventer folk at de skal kjempe om Champions League, og de vil si at han er mannen.

les også Solskjær tror på thrilleravslutning: – Kommer til å bli livsviktig

– Men selv uten det (Champions League), er han mannen. Vi har kommet fra så langt unna til å se at United fremstår på denne måten i dag. Jeg smiler. Jobben er gjort, fortsatte Patrice Evra.

Han mener at Bruno Fernandes har størst ære for det som har skjedd ute på banen.

– Jeg respekterer alle spillerne, men han er nøkkelmannen. Ole sammenligner ham med Scholes, han har disse tingene - spør om å få ballen og ønsker å spille ball.

les også Solskjær om Greenwood-sammenligning: – Han er langt foran meg

– Han gjør de andre spillerne bedre. Han er alltid riktig plassert, mellom to spillere. Det føles som om Bruno Fernandes er overalt, mener Evra.

Ole Gunnar Solskjær selv var veldig blid på pressekonferansen fredag:

– Det er lenge siden vi har vært på en bølge som denne. Da jeg kom til klubben, hadde vi det samme. Vi føler oss komfortable, og vi føler oss i god form. Spillerne har jobbet godt i pausen og har fått tilbake formen og kamptreningen. De presterte veldig godt mot Sheffield United og Brighton, så de har all mulig grunn til å ha selvtillit, sa Manchester Uniteds manager.

les også Drømmekveld for Solskjær i kampen om Champions League-plass

Solskjær ble også spurt om motgangen i høst og skriveriene om han da.

– Hvis du er redd for hva andre skriver om deg, tror om deg og sier om deg, bør du ikke ha denne jobben, svarte han.

– Jeg gjør det jeg tror er riktig, og det har jeg egentlig gjort hele livet så lenge jeg har vært i fotballen. Noen ganger funker det og andre ganger ikke.

Man kunne se det nesten umiddelbart i den første matchen etter gjenåpningen at Manchester United hadde brukt tiden godt. At laget var på sporet av noe.

Etter uavgjort ute mot Tottenham i den første kampen så har United vunnet tre strake kamper. Og slik er laget - kanskje litt overraskende - for alvor på jakt etter Champions League-billetter igjen.

Bournemouth ser bare ikke bra ut. Laget fra feriebyen ved sørkysten har blitt påført tre tap på rad. Og nå reiser de til Old Trafford med bare to hviledager. Det er litt av en oppgave laget står overfor her - som vi ikke tror de klarer.

Publisert: 04.07.20 kl. 08:32

