TRØKKER TIL: Martin Ødegaard i duell om ballen med Levante-spiller Nemanja Radoja i mandagens La Liga-kamp, der Real Sociedad måtte nøye seg med 1–1. Foto: MANUEL LORENZO / EFE

Ødegaard byttet ut for Real Sociedad: – Han har en del smerter

(Levante – Real Sociedad 1–1) Det er blitt med to halve kamper på Martin Ødegaard (21) i Real Sociedad etter at han dro til Barcelona for å sjekke kneet. Både klubbtreneren og landslagets manuellterapeut forteller at han spiller med smerter.

Real Sociedad-spilleren har hatt kneplager siden oktober, og det er «jumper’s knee», en ikke uvanlig diagnose blant toppidrettsutøvere, som er påvist hos 21-åringen fra Drammen.

– En symptomgivende «jumper’s knee» gir smerter ved start, stopp, løp, hopp og stem (sats). Med andre ord det en fotballspiller gjør. Martin har plager, og det kan ikke utelukkes at det preger ham i trening og spill, sier manuellterapeut Thomas Ødegaard i det norske A-landslaget til VG.

Han har god kontroll på Spania-proffens situasjon og beskriver det nylige besøket i Barcelona som en del av en tverrfaglig utredning, der de fikk bekreftet kunnskap de allerede hadde.

Etterpå har Martin Ødegaard deltatt i begge Real Sociedads kamper: Mot Espanyol torsdag kom han inn halvveis og var med på å snu 0–1 til seier 2–1, mens han ble byttet ut etter 54 minutter i 1–1-oppgjøret mot Levante i 29 graders varme i Valencia mandag kveld.

Der vartet lagkamerat Alexander Isak opp med denne:

Trener Imanol Alguacil forklarte byttet etterpå med at de må være forsiktige med Real Madrid-eiendommen.

– Martin gjør en innsats med smertene, og vi er nødt til å beskytte ham. I dag var banen veldig hard, og det må vi ta med i beregningen, sier Real Sociedad-sjefen.

Mot Levante hadde Ødegaard totalt 44 ballberøringer, traff på 23 av sine 26 pasninger, hadde én nøkkelpasning og to avslutninger, én av dem på mål.

Men begge skuddene fra utsiden av 16-meteren manglet kraft, og han greide aldri å prege oppgjøret slik han har gjort for baskerklubben tidligere.

Både Ødegaard og Real Sociedad har slitt etter at spansk fotball restartet etter coronaavbrekket, og poenget mot Levante var bare det femte på syv kamper (1–2–4) for klubben som i vinter jaktet topp fire-plassering.

Nå henger den i en tynn tråd, og Thomas Ødegaard svarer blant annet slik på spørsmål om «jumper’s knee» preger spill og form.

– Jeg vet at Martin er skuffet over egen og lagets prestasjon etter covid-19, men at han gjør det beste han kan. Jeg vet at han har en del smerter, så ditt spørsmål er enkelt, men fotball og «jumper’s knee» er sammensatt og kompleks, sier manuellterapeuten og fortsetter:

– Diagnosen er ikke farlig, det gir smerter og plager, så det er ikke usannsynlig at Martin og alle andre med «jumper’s knee» kan påvirkes prestasjonsmessig.

– Er det kun operasjon som kan få has på smertene?

– Operasjon er aldri førstevalg i en «jumper’s knee»-behandling. Avlastning fra det som irriterer og god konservativ behandling som går i strukturert, god og spesifikk styrketrening er det som er førstevalg, svarer Thomas Ødegaard.

Publisert: 07.07.20 kl. 07:12

