Moldes comeback-stjerne ga Horneland mer hodebry

MOLDE (VG) (Molde – Rosenborg 1–0) Allerede etter to serierunder har den regjerende mesteren fått en luke på fem poeng ned til sin antatt største utfordrer om gullet.

Takket være en skikkelig målsnik-scoring av Ohi Omoijuanfo – tilbake etter et halvt års fravær og et sykehus-mareritt der han fryktet for karrieren – står Erling Moes menn med full pott etter to serierunder i Eliteserien.

For Rosenborg er situasjonen en helt annen. For første gang siden 2002, som var Nils Arne Eggens siste år som permanent sjef, har trønderne spilt sesongens to første runder uten å score et eneste mål.

Her kan du se Moldes avgjørende scoring:

Oppladningen til kampen var temperaturfylt, med påstander om «spill for galleriet» den ene veien og kritikk for å «vise mistillit» den andre, og det var tidlig tydelig etter kampstart at dette ikke var hvilket som helst oppgjør.

Etter ti minutter havnet Dino Islamovic og Fredrik Aursnes i en het disputt, panne mot panne, etter en duell. De ble raskt roet ned av lagkameratene. Kort tid etterpå smalt det i taklinger fra Molde-spillere på både Carlo Holse og Kristoffer Zachariassen.

Molde totaldominerte starten av kampen med 82 prosent ballbesittelse det første kvarteret, «menn mot gutter» som ekspert Joacim Jonsson omtalte det i Eurosport-studio, men det var RBKs Zachariassen som sto for den første store sjansen da han fikk stå alene og heade fra kort hold etter en dødball. Forsøket ble for slapt, og enkelt stoppet av Andreas Linde i MFK-buret.

– Den der må sitte, oppsummerte Zachariassen til Eurosport.

FRUSTRASJON: Kristoffer Zachariassen misbrukte en stor mulighet og fikk senere gult kort for en takling. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Eirik Ulland Andersen fikk Moldes første betydelige sjanse etter et flott innlegg av Kristoffer Haugen, men kneet til Birger Meling forhindret en avslutning som var på vei i mål. Moldenserne skrudde opp dampen på tampen av omgangen med et småfarlig frispark av Ulland Andersen og en kjempesjanse for Ohi Omoijuanfo på heading.

− Svakt av meg, innrømmet spissen i pausen.

Men like etterpå var han på rett sted til rett tid igjen – og denne gangen gjorde han ingen feil. Spissen, som av dramatiske årsaker har vært ute av spill i et halvt år, skled ballen i mål på bakerste stolpe etter målgivende heading av Stian Rode Gregersen.

fullskjerm neste MÅLTYV: Her sklir Ohi Omoijuanfo inn 1–0-målet for Molde.

Hele situasjonen kunne riktignok vært avverget hvis ikke Carlo Holse, i sin første RBK-kamp fra start, sleivsparket ballen mot eget mål på svært klønete vis.

RBKs første baklengsmål for sesongen fikk TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å lange ut mot Horneland på Twitter. Han mener RBK-sjefen «får skremmende lite ut av denne spillerstallen» og viser «null fremgang fra 2019».

Publisert: 20.06.20 kl. 22:20

