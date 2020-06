HØRER IKKE: Slik feiret Ohi Omoijuanfo, som her omfavnes av Erling Knudtzon, scoringen sin mot Rosenborg. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Derfor feiret Molde-helten slik: – Fått mange meldinger om hvor dårlig jeg er

MOLDE (VG) Ohi Omoijuanfo (26) er tilbake med et brak. Det feiret han med å stikke en finger i hvert øre.

Oppdatert nå nettopp

I sin første fotballkamp på over et halvt år viste spissen hvor hardt han har jobbet de siste ukene for å komme seg tilbake i slag. Matchvinnerscoringen hans mot Rosenborg sørget for at Molde ligger fem poeng foran erkerivalen allerede etter to kamper.

De spontane jubelscenene var enkle å forstå. Det var vanskeligere å tolke hva han mente da han stakk fingrene i ørene mens han stod foran Molde-fansen.

– Det handler om å stenge ute alt bråket. Alt det negative. Fokusere på det positive. Det er lett å falle i det negative bildet der, men jeg prøver hele tiden å skape meg gode bilder. Det er derfor jeg feirer sånn, sier Omoijuanfo til VG.

– Hva er det som har vært negativt?

– Det er alltid folk som snakker. «Hvem skal score målene hvis Leke James er borte?». Sånn, sånn, sånn. Litt her og der. Man må bare prøve å blokkere det ut og fokusere på sin egen jobb.

– Hvem sikter du til?

– Jeg kan ikke drive og kaste folk under bussen. Det er ikke bra. Men jeg har fått mange meldinger på Instagram fra noen Rosenborg-supportere om hvor dårlig jeg er, og hvor dårlig Molde er. Feiringen var helt klart rettet mot dem, sier Omoijuanfo.

Se scoringen her:

Lagkameratene hans er fulle av beundring over hvor raskt han har jobbet seg tilbake i form etter en vinter der han på sitt verste fryktet for karriereslutt.

– Jeg vil faktisk si at han ser overraskende bra ut med tanke på at han har vært ute så lenge. Jeg er imponert, sier Eirik Hestad.

– Jeg synes det er helt utrolig. Han har så vidt hatt en uke å trene på. Jeg synes han har sett overraskende skarp ut. Han har nesten blitt en bedre avslutter etter at han kom tilbake, så jeg lurer på hva han har øvd på hjemme. Det er fantastisk at han får avgjøre etter alt han har vært gjennom, sier Magnus Wolff Eikrem.

les også Forbannet RBK-spiss om Molde-helten: – Vet ikke hvem han er

Han fikk seg en støkk første gang han møtte lagkameraten etter at han hadde vært gjennom kneoperasjonen og de påfølgende komplikasjonene.

– Kneet hans var stort som en fotball, sier Eikrem.

Selv er Omoijuanfo opptatt av å understreke at han fortsatt er langt unna sin aller beste form.

– Jeg vil veldig mye, men jeg må huske på at det faktisk er syv måneder siden sist jeg spilte kamp. Jeg har bare trent en uke med laget. Så jeg må kanskje gjøre det enda enklere. Jeg har mange gode tanker, men det er ikke alt som sitter 100 prosent, sier spissen, som mener han misbrukte noen pasninger og mottak som han ikke pleier å bomme på.

