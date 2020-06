Sarpsborg-spiller reagerer etter spinnvilt straffedrama: – Kan ikke skjønne det

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Strømsgodset 2–3) Ola Hobber Nilsen (34) pekte på straffemerket hele fire ganger da vondt ble til verre for Mikael Stahre (44).

Oppdatert nå nettopp

Sarpsborg-treneren har fått en marerittstart i sin nye jobb: Etter 0–1-tap mot både Vålerenga og Mjøndalen ble det 0–2 da Strømsgodset tok turen fra den andre siden av Oslofjorden og sørget for at sarpingene er det eneste laget i Eliteserien som fortsatt står uten poeng etter tre runder.

Men det var mannen kledd i oransje som stjal showet på Sarpsborg Stadion: Hobber Nilsen dømte hele fire straffespark, tre av dem med kun 20 minutters mellomrom i første omgang, det siste ti minutter før slutt.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Strømsgodset tok vare på begge sine forsøk, mens Sarpsborg kun scoret ett.

Etter kamp følte Hobber Nilsen seg sikker på alle de fire straffene, mens Sarpsborgs Bjørn Inge Utvik stilte seg uforstående til at dommeren pekte på straffemerket da Lars–Jørgen Salvesen skjøt opp i hånda til midtstopperen.

– Jeg kan ikke skjønne at det er straffe. Han snakket om noen nye regler. Jeg føler at jeg reagerer raskt og går inn for å blokkere. Hvis jeg ikke kan ha armene slik, så vet jeg ikke. Men dømt er dømt, så får vi lære av det og gjøre det på en annen måte, sier han til VG etter kampslutt.

Mikkel Maigaard - som scoret to mål på straffespark for Strømsgodset - synes også de to hands-straffene var av det tvilsomme slaget. Hobber Nilsen forklarer situasjonene slik:

– Det er to situasjoner som det er nye regler for i år. Det er dette med å blokkere ved å gjøre seg større. Det skal også straffes med gult kort hvis skudd for mål, sier Hobber Nilsen, som aldri tidligere har vært med på å gi fire straffer i samme kamp.

– Er det spesielt å gi fire straffer i samme kamp?

– Definitivt. Det er mye i en Eliteserie-kamp. Nå har jeg seks straffer på to kamper, så jeg får håpe det roer seg litt ned, sier dommeren.

Sarpsborg 08 har tapt sine tre første kamper, og ligger nederst på tabellen som det eneste laget uten poeng.

Den nye hovedtreneren, Mikael Stahre, har dermed fått en verst tenkelig start, etter mye bra spill i treningskampene inn mot sesongen.

– Det er blytungt. Vi gjør en ganske god kamp totalt sett, men det er tre minutter hvor vi slipper inn to straffespark, sier svensken.

– Vi starter kampen veldig bra og får et momentum og et straffespark etter tolv minutter. Så gjør de to mål på tre minutter. Vi jobber oss inn i kampen, og gjør mye som er bra, men vi må gjøre mye bedre.

Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen er klar på at de nå «må opp i ringa, og at de ikke kan legge seg ned for å grine».

– Det er opp til oss ute på banen å gjøre det vi blir enige om. Vi var gode de første 25-30 minuttene, og burde hatt et mål. Så får vi istedenfor to pissemål i mot. Jeg synes vi viser karakter mot slutten.

TØFF START: Mikael Stahre og Sarpsborg 08 har fått en verst tenkelig start på sesongen. Foto: Christoffer Andersen

Kampen startet riktignok lovende for vertene. For etter at de knapt skapte en eneste målsjanse på 90 minutter mot Mjøndalen i helgen, kjørte de tidvis over Godset i første halvdel av første omgang.

Etter 12 minutter hjemmelaget en gyllen mulighet til å sette sesongens første seriemål da Mos Abdellaoue skaffet straffe, men Ole Jørgen Halvorsens svake straffe ble reddet av Viljar Myhra. Det var Halvorsens første bom etter 11 strake scoringer fra ellevemeteren.

Det kunne løsnet for Sarpsborg også da Joachim Thomassen og Mohamed Ofkir fikk store muligheter kort tid etterpå, men det manglet det lille ekstra i avslutningsøyeblikket.

Og da Sarpsborg ikke maktet å utnytte mulighetene de fikk, våknet Godset fra dvalen sin etter en svak åpning på kampen. Halvtimen var gått da en uoppmerksom Ofkir på klønete vis hektet Ari Leifsson i feltet.

Straffesparket satte Mikkel Maigaard i mål – like utenfor rekkevidde for fingertuppene til David Mitov Nilsson.

Bare to minutter senere skulle Sarpsborg-keeperen få en ny mulighet til å redde straffe da Hobber Nilsen for tredje gang på drøye 20 minutter (!) pekte på krittmerket – denne gangen etter hands av Bjørn Inge Utvik. Maigaard skjøt på akkurat samme sted, Nilsson kastet seg motsatt vei, og dermed var Stahres menn igjen i kjempetrøbbel.

– Nå er vi i motgang. Det vil seg ikke, oppsummerte Ole Jørgen Halvorsen til Eurosport i pausen.

Før den andre omgangen samlet Sarpsborg-spillerne seg på gressmatten for en «pep talk» før motstanderne hadde entret banen igjen. Den så ut til å gi god uttelling, ettersom det kun tok syv minutter før Mos nikket inn reduseringen.

Håpet var tent, men det forsvant raskt: To minutter senere scoret Johan Hove – i andre kamp på rad – på en retur etter klønete keeperspill av Nilsson.

Mos Abdellaoue scoret sitt andre for kvelden da han fikk sjansen fra straffemerket etter en hands Sondre Fosnæss Hanssen drøye ti minutter før slutt, men det ble bare et trøstemål for de poengløse blåtrøyene.

Publisert: 25.06.20 kl. 19:57 Oppdatert: 25.06.20 kl. 21:27

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 4 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 5 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser