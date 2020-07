NEI, VEGARD: Du er ikke på fjerdeplass over listen med de lengstsittende trenerne. Du er på delt tredjeplass. Her fra åpningskampen av årets Eliteserien mot Stabæk, som endte 0–0. Foto: Terje Pedersen

Vegard Hansen i verdenstoppen på kontinuitetsliste

MJØNDALEN (VG) Mjøndalen-treneren har bare to andre foran seg på listen over lengstsittende trenere i toppfotballen.

Nå nettopp

– Det var veldig overraskende, og jeg var ikke klar over dette før jeg fikk det tilsendt. Så mange dager, så mange år, det er en stor del av et liv som jeg har tilbragt her. Jeg er stolt av å ha vært her så mange år og hva vi har fått til, sier Hansen etter det bitre 1–2-tapet hjemme for Kristiansund søndag.

Ifølge ICES (International Center for Sports Science) nærmer Vegard Hansen seg toppen av listen for de mest lengstsittende trenerne, som tar for seg 110 divisjoner fordelt på 79 land i det de kaller en «verdensomspennende undersøkelse».

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Eurosport og Drammens Tidende har allerede omtalt listen, som Hansen selv delte på mikrobloggtjenesten Twitter (og fikk svar fra forhenværende daglig leder, Kenneth W. Karlsen: «Bare hyggelig»).

I den månedlige demografi-rapporten for juni, kommer det frem at Hansen, som med sine drøyt fjorten år ved roret hos bruntrøyene, kun er slått av Bruno Luzi (Angers, snart 19 år) og Stephen Baxter (Crusaders, 15 år og snart fire måneder) på listen over lengstsittende trenere:

KONTINUITET: Vegard Hansen på delt tredjeplass over lengstsittende trenere i toppfotballen. Diego Simeone (Atlético Madrid) på 16. plass er den eneste fra Europas toppklubber. Foto: ICES

– På generell basis vil jeg si at kontinuitet er bra, så lenge det som blir gjort er bra. Jeg er takknemlig for å ha fått holde på så lenge i en klubb som har stått last og brast med det vi har gjort, sier Hansen.

I 2006 spilte Mjøndalen på nivå fire i norsk fotball, i 2020 går de for første gang løs på sin andre Eliteserien-sesong på rad. Ikke bare det - Hansen er blitt en bauta i norsk fotball, mener lagkaptein og veteran Christian Gauseth.

– Jeg kan spøke med Vegard. Dog er det ikke til å komme utenom at han har blitt en bauta i norsk fotball. I en bransje som snakker mye om prosess og utvikling, har Vegard levert det fotball egentlig handler om: Resultater, sier han.

Andre langtsittende ledere Sir Alex Ferguson: 26 år Arsene Wenger: 22 år Dag-Eilev Fagermo (Odd): 12 år Nils Arne Eggen (lengste sammenhengende periode i RBK, fra 1988–1997): 9 år Kong Olav V: 33 år og fire måneder Kong Harald V: 29 år og fem måneder Vis mer

Og apropos spøke:

– Vegard er ikke bare en av trenerene som har vært i lengst i jobben, han er også en av de trenerne med lengst erfaring i å diskret fremheve seg selv, sier han med henvisning til tweeten Hansen delte:

– Hvorfor har han sittet så lenge?

– Latskap i klubbens styre og billig arbeidskraft, en uslåelig kombinasjon.

Slik gikk det da Hansen ble rundlurt av ... Hansen:

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 02.07.20 kl. 17:12

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser