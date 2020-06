ENDELIG LIGAGULL: 30 år etter forrige gang, kunne Liverpool igjen juble for ligagull. Her Virgil van Dijk og Roberto Firmino. Foto: REUTERS

Slik feiret Liverpool-stjernene ligagullet

Etter 30 års ventetid kunne Liverpool slippe jubelen løs da de sikret ligagullet torsdag kveld. Slik feiret stjernene på sosiale medier.

Nå nettopp

«CHAMPIONS!» skriver Virgil van Dijk på Twitter, med et bilde av seg selv, Joe Gomez og Jordan Henderson. I en annen melding siterer han fra You’ll Never Walk Alone: «At the end of a storm, there’s a golden sky. We did it! Dreams do come true..»

Midtstopper Dejan Lovren skriver også at det er en drøm som går i oppfyllelse, mens Sadio Mané la ut en video på Instagram som TV 2 publiserte onsdag, hvor fjesene til Liverpool-stjernene er redigert på dansende kropper.

– Jeg har ingen ord! Det er utrolig! Mye mer enn det jeg trodde ville være mulig. Det å bli mester med dette laget er fantastisk. Dette er for deg, Kenny (Dalglish), som har ventet i 30 år, og det er for Stevie (Gerrard), sa en tydelig rørt Jürgen Klopp da han ble intervjuet på Sky Sports i kveld.

Trent Alexander-Arnold har lagt ut video av sangen «You’ll Never Walk Alone». Backkollega Andrew Robertson har lagt ut en skjermdump av mobilen sin som har fire tapte anrop av «Trent» med teksten «lurer på hva han vil. Ser ut som jeg må oppdatere bakgrunnen min. Champions»

Det er tydelig at Liverpool-spillerne har ventet på klubbens 19. ligagull, og det første siden 1990. Kaptein Jordan Henderson har lagt ut et bilde av en Liverpool-drakt med teksten «Champions 19–20» på ryggen.

«Nå kan dere tro på oss», skriver 30-åringen på innlegget.

Veteranen James Milner har lagt ut bilde av den samme drakten og skriver at han er beæret over å være en del av klubben.

Gini Wijnaldum viste på sin frem at Liverpool nå er mester i England, Europa og verden.

Andrekeeper Adrian har også måttet spille en viktig rolle denne sesongen, og han benyttet muligheten til å takke fansen med et bilde og teksten «Anfield! Vi klarte dette sammen».

I videovinduet under kan du se hvordan tidligere Liverpool-spiller Glenn Hysén reagerte kort tid etter Manchester City snublet mot Chelsea, og Liverpool sikret ligagullet.

Publisert: 26.06.20 kl. 06:12

