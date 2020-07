Odd ut mot NFF etter Ruud-karantene: – Belønner dem som raser og går hardt ut

Odd sendte sine egne videobilder i håp om å renvaske Espen Ruud (36) for taklingsforsøket som ga rødt kort. Men Norges Fotballforbund har sett noe annet enn det dommeren fra kampen da han studerte reprisene.

Lørdag kom beskjeden at Odd-veteranen får én kamps karantene etter utvisningen mot Bodø/Glimt i midtuken. Det skjer etter at dommer Marius Hansen Grøtta innrømmet overfor Varden at gult ville vært en bedre vurdering.

Det får Odd til å reagere, sett i lys at det samme disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund konkluderte med at Vålerengas Herolind Shala fikk strøket sin karantene etter det røde kortet han fikk mot Stabæk (to gule) i andre serierunde. Også da vedgikk dommer Rohit Saggi etter kampen at det andre gule ikke skulle funnet sted.

– Vi stiller oss undrende. Dette kan virke veldig som forskjellsbehandling. At NFF belønner dem som raser og går hardt ut. Mens vi som prøver å oppføre oss ordentlig, vi får ikke gjennomslag, sier Odd-direktør Einar Håndlykken til VG.

Blant annet beskrev Herolind Shala dommeren som «maktsyk» overfor journalistene etterpå – og mente samme mann hadde ødelagt kampen. Siden ga disiplinærutvalget Vålerenga medhold da Oslo-klubben ba om at den automatiske karantenen ble strøket.

Men det gjorde de ikke i Odd og Espen Ruuds tilfelle. I forklaringen skriver de blant annet:

«(...) utvalget vurderer ikke dette som to tilsvarende saker. I Shala-saken forelå det bevismateriale som klart og tydelig talte i spillerens favør, som viste at han ble dyttet over ende og falt på en ut fra situasjonen naturlig måte, og som medførte at det klart ikke forelå grunnlag for tildeling av sitt andre gule kort for usportslig opptreden ved filming.»

Det skjønner Håndlykken lite av:

– Vi har vist situasjonen fra våre kameraer, vist et bilde fra Varden (lokalavis), som vi la ved saken. Der ser du at Espen Ruud er centimeter fra ballen. Da er det et ærlig forsøk, som betyr at han går etter ballen og dermed skal ha gult kort. Dette er ikke noe annerledes. Det er en feilvurdering, akkurat som i Shala-saken, prosederer Odd-sjefen.

– Vi kan forholde oss til at man ikke vil gjøre om karantener, men vi kan ikke forholde oss til at det ikke er logikk eller linje. De kan ikke konkludere forskjellig i annenhver sak, fortsetter Håndlykken og tror Norges Fotballforbund malte seg opp i et hjørne med å la Shala slippe karantene.

RØDT UT: Espen Ruud og Odd-kaptein Steffen Hagen viser tydelig med kroppsspråket hva de synes om denne vurderingen fra dommer Marius Hansens Grøtta. Til venstre Bodø/Glimts Jens Petter Hauge, og til høyre Birk Risa og Filip Jørgensen. Foto: Trond Reidar Teigen

– Kan virke som om de bukket under for presset, og så har de skjønt i ettertid at det bærer galt av sted om det blir en lignende prosess rundt alle feilaktige dommeravgjørelser, sier han

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med disiplinærutvalgets nestleder Andreas Holmsen-Ringstad, som styrte det aktuelle utvalgsmøtet. Til NTB sier han at den klare hovedregelen er at rødt kort gir minst én kamps karantene.

– Det skal mye til for at vi ikke tildeler karantene ved rødt kort. Etter å ha analysert situasjonen med Ruud har det blitt bestemt at han må sone mot Haugesund, opplyser han til nyhetsbyrået.

Heller ikke dommer Marius Hansen Grøtta har besvart VGs henvendelser lørdag.

