McDOUBLE: David McGoldrick scoret sine to første Premier League-mål for Sheffield United lørdag kveld. Foto: RUI VIEIRA / X01348

Berges Sheffield United knuste Chelsea – satte fyr på kampen om topp fire

(Sheffield United – Chelsea 3–0) Sheffield United vartet opp med en «McTriple» – og Chelsea gikk på et tap som kan vise seg å bli svært kostbart i jakten på en topp fire-plassering.

For mindre enn 10 minutter siden

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær likte nok det han så hvis han fulgte med på oppgjøret på Bramall Lane, noe han helt sikkert gjorde. Dette var nemlig et drømmeresultat for hans røde djevler i jakten på en plass blant topp fire i Premier League.

Mer om det litt senere i saken.

«McTriple»

Alle målene til Sheffield United var det noen med etternavn som starter på «Mc» som scoret.

I første omgang var det nemlig Sheffield Uniteds spisspar – begge med etternavn som starter på «Mc», som scoret. Først satte David McGoldrick inn 1–0 etter en svak retur fra Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, før Ollie McBurnie stanget inn 2–0 etter et vakkert Sheffield-angrep.

les også Liverpool snublet i rekordjakten: – Føles som et tap

For dem som er veldig glade i statistikk, kan vi også nevne at dette er bare andre gang en duo med etternavn som starter på «Mc» scorer i samme kamp for samme lag. James McArthur og Callum McManaman gjorde det samme for Wigan i 2013, ifølge statistikkleverandøren Opta.

I andre omgang, mot spillets gang, scoret McGoldrick sitt andre for kvelden, og fastsatte sluttresultatet til 3–0.

Seieren var svært viktig for The Blades. De klatrer opp på 6. plass og er for alvor med i kampen om spill i Europa League neste sesong.

For Chelseas del kan tapet vise seg å være katastrofalt.

les også Fra massiv kritikk til hyllest: Mener United ikke har sett bedre ut siden Alex Ferguson

Vidåpent

Chelsea står nå med 60 poeng etter 35 kamper. Like bak følger Leicester City og Manchester United, henholdsvis ett og to poeng bak, med en kamp mindre spilt. Leicester kan med andre ord passere Chelsea med seier over formsvake Bournemouth søndag, mens Manchester United kan gå forbi om de vinner mandagskampen mot Southampton.

BETENKT: Frank Lampard fikk mye å tenke mot Sheffield United. Foto: Peter Powell / Pool EPA

Fordelen til Chelsea er at disse to skal møtes i siste serierunde, og der vil et av lagene uansett avgi poeng.

Det som imidlertid ikke er så gunstig for London-laget er at de skal møte den suverene seriemesteren Liverpool på Anfield i nest siste runde. De har i tillegg Wolves i siste serierunde.

I faktaboksen under får du det viktigste om topp firekampen:

Kampen om topp fire Tabellsituasjonen: 1. Liverpool – 35 kamper, 93 poeng

2. Manchester City – 34 kamper, 69 poeng

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

3. Chelsea – 35 kamper, 60 poeng

4. Leicester City – 34 kamper, 59 poeng

5. Manchester United – 34 kamper – 58 poeng

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

6. Sheffield United – 35 kamper, 54 poeng

7. Wolverhampton – 34 kamper, 52 poeng Gjenstående kamper: Chelsea: Norwich (h), Liverpool (b), Wolves (h)

Leicester City: Bournemouth (b), Sheffield United (h), Tottenham (b), Manchester United (h)

Manchester United: Southampton (h), Crystal Palace (b), West Ham (h), Leicester (b) Vis mer

Takket være Sander Berge & co., er topp firekampen nå vidåpen.

Funnet formen

Og nettopp Berge spilte en viktig rolle til det. Han var sentral i Sheffield Uniteds 1–0-scoring med en viktig gjenvinning utenfor Chelsea-boksen. Han snappet ballen fra Mason Mount, spilte den ut til vingbacken George Baldock, som la inn mot McBurnie.

Spissens avslutning ble reddet av Kepa, men McGoldrick var fremme på returen og banket inn kampens første mål.

Foto: Peter Powell/NMC Pool / PA Wire

2–0-scoringen kom fra motsatt side, men også her var en vingback involvert. Enda Stevens kombinerte fint med Ben Osborn, før han svingte inn et innlegg. Det fant pannebrasken til McBurnie, som med et kontant hodestøt ga The Blades en 2–0-ledelse.

Berge ble tatt av banen etter drøye 63 minutter, og fikk fra benken se laget sitt gå opp til 3–0.

les også Historisk seiersrekke for Solskjær og Manchester United

McGoldrick scoret igjen 13 minutter før full tid etter svakt forsvarsspill fra et Chelsea-lag som hadde 76 % av ballbesittelsen, men som også slet med å skape de helt store sjansene.

Sheffield United blander seg for alvor inn i kampen om Europa League-kvalifisering igjen.

Etter noen forferdelige kamper etter corona-pausen, hvor Berge ble gjenstand for kraftig kritikk, har Chris Wilders menn virkelig funnet formen, og er nå ubeseiret på de siste fire kampene.

Saken oppdateres.

Publisert: 11.07.20 kl. 20:22

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 35 30 3 2 76 – 27 49 93 2 Manchester City 34 22 3 9 86 – 34 52 69 3 Chelsea 35 18 6 11 63 – 49 14 60 4 Leicester City 34 17 8 9 64 – 32 32 59 5 Manchester United 34 16 10 8 59 – 33 26 58 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser