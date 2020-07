LIVERPOOL-SJEF: Jürgen Klopp. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Klopp om Citys medhold i ankesaken: – Ikke en bra dag for fotballen

Manchester City vant ankesaken mot UEFA i Idrettens voldgiftsrett og får dermed spille Champions League kommende sesong. Det likte ikke Liverpool-sjefen.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror ikke dette var en bra dag for fotballen for å være ærlig. FFP (Financial Fair Play) er en god idé. Den er det for å beskytte klubbene og turneringene slik at ingen bruker for mye penger og at man må være sikker på at pengene man bruker kommer fra de rette stedene, sa Jürgen Klopp på en pressekonferanse tirsdag i forbindelse med onsdagens kamp mot Arsenal.

Han forteller samtidig at han er glad for at Manchester City skal få spille i Champions League. Om de får 10–12 færre kamper å spille, så mener han at ingen vil ha mulighet til å kunne slå de lyseblå fra Manchester i ligaen.

– Jeg er fra Tyskland, og er utdannet i et annet system. Der er det en klubb-struktur og ikke et eier-system. I Tyskland vet man hvor pengene kommer fra, og man får en lisens før sesongen, og om man ikke får den så kan man ikke delta i turneringen heller.

Klopp legger også til at han ikke er den rette personen til å bedømme situasjonen. CAS la i sin uttalelse vekt på at flere av lovbruddene Manchester City var anklaget for, hadde gått over foreldrelsesfristen på fem år - en frist satt av UEFA selv.

Manchester Citys sjef Pep Guardiola er på sin side henrykt over beslutningen.

– Jeg er utrolig glad for beslutningen. Den viser at det alle har sagt om klubben ikke er sant, sier Guardiola på en pressekonferanse før kampen mot Bournemouth onsdag, og oppfordrer alle som har hvisket og tisket om klubben til å «slå oss på banen».

Manchester City var i utgangspunktet nektet inngang til europeiske klubbturneringer de to kommende sesongene, etter brudd på UEFAs økonomiske fair play-regelverk.

CAS skriver i dommen at utestengelsen fra deltagelse i UEFAs klubbturneringer er opphevet. Boten er redusert fra 30 til 10 millioner euro. Dermed må de lyseblå fra Manchester betale om lag 100 millioner kroner. Boten skyldes, ifølge CAS, at Manchester City ikke har samarbeidet i etterforskningen. Les CAS-beslutningen her.

Også José Mourinho liker dårlig behandlingen av denne saken. Det kunne han meddele på en pressekonferanse tirsdag før Tottenhams oppgjør borte mot Newcastle onsdag.

– Om Manchester City ikke er skyldige, så er det en katastrofe at de blir bøtelagt for mange millioner. Om de derimot er skydlige må de utestenges. Uansett hva det er, så er det en katastrofe, sier Mourinho.

– Sirkusdøren er åpen. Alle kan bruke så mye de vil nå, sier Tottenham-treneren på en pressekonferanse.

På den sportslige siden hadde flere andre lag også interesse av utfallet av saken. Chelsea, Leicester og Manchester United kjemper en hard kamp om de siste plassene i neste sesongs Champions League. De fire beste lagene i den engelske serien går direkte inn i gruppespillet.

Publisert: 14.07.20 kl. 14:39 Oppdatert: 14.07.20 kl. 15:01

