TO SEIRE: Karly Roestbakken (til høyre) har opplevd to VM-seire i sine to første landskamper for Australia. Her jubler hun med Elise Kellond-Knight etter seieren over Brasil i debuten. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / X00211

Australia-komet med norsk pass: – Århundrets kamp

Hun ble kalt inn til VM på overtid. Nå gleder Karly Roestbakken (18) seg vilt til å møte Norge i åttedelsfinalen. Hennes norske far og tidligere trener ser frem til kampen i Nice.

Nå nettopp







– Det blir århundrets kamp å møte Norge. Det største som kunne skjedd for oss og familien hjemme i Elverum, sier Jack Olav Røstbakken (53) til VG.

– Også for Karly er dette veldig morsomt, mener faren. Tenåringen fra Canberra bodde ett år i Østerdalen som barn og har norsk personnummer og dobbelt statsborgerskap.

les også NFF-sjef advarer før Norges 8-delsfinale: – Hun må kontrolleres

– Familien min er er kanskje norske, men de vil definitivt ta på seg Matildas-trøyen på, sier Karly Roestbakken ifølge hjemmesiden til landslaget. «Matildas» er kallenavnet på Australias kvinnelandslag – svært populært blant landets 25 millioner innbyggere.

– Jeg skal holde meg lojal til mitt familiemedlem. Men dette er en vinn-vinn-situasjon, ler faren foran den første cupkampen i VM.

Som nummer seks på FIFA-rankingen er laget til verdensstjernen Samantha Kerr – med fire mål mot Jamaica tirsdag – en liten favoritt. VG så matchen i Grenoble: «Even Pellerud (landslagets spion under kampen) noterte seg nok at venstrebacken, som har norsk far (!), kan være et svakt punkt, hvis hun får sjansen fra start en gang til».

Australia sto i fare for å møte vertsnasjonen Frankrike i neste runde, men Kerrs fjerde scoring sørget for at det blir Norge i Nice isteden.

– Det håper jeg Norge fortsetter å tenke, sier pappa og mener den unge datteren «tar utfordringer» på strak arm.

Han var også var til stede på kampen i Frankrike. Datteren ble hentet til VM som erstatter for den skadde veteranen Laura Alleway. I seieren mot Brasil kom hun inn til debut og mot Jamaica åpnet 18-åringen på banen.

– Det er ikke sikkert hun spiller fra start mot Norge. Men laget sliter med noen skader og jeg tror fort hun kommer til å spille, sier faren.

PAPPA I RYGGEN: Karly Roestbakken med pappa Jack Olav i ryggen. Til venstre mamma Lisa og bror Sam. Foto: Privat

Han traff moren Lisa på skiferie i Østerrike på begynnelsen av 90-tallet. I 1995 flyttet den tidligere Elverum-spilleren (på nivå to) til Canberra i det han kaller en god «kjærlighetshistorie». Så kom ungene Sam og Karly. Etter at de først spilte fotball på trampolinen hjemme i hagen, ble Røstbakken senior datterens første trener. Allerede som 12-åring ble hun hentet inn til akademiet til Canberra United. Der debuterte Karly allerede som 15-åring i den australske W-league.

I 2017–18-sesongen spilte hun sammen med Norges Elise Thorsnes. Etter scoringsshowet mot Jamaica husket Samantha Kerr bare navnet til Caroline Graham Hansen av de norske VM-spillerne

les også Landslagssjefen forbereder seg på åttedelsfinale uten Graham Hansen

– Karly vet nok navnet på noen flere, men ikke mange, tror faren. Han sendte før kampen i Grenoble datteren en link til Ole Ellefsæters «Alle kluter til». Langrennsløperen hadde i 1968 suksess med to OL-gull i den franske byen og fikk en hit med låten hvor hedmarkingen synger «I Grenoble må du slå dem, i Grenoble må du flå dem».

– Hun svarte bare «hva er dette for noe?», ler faren. Karly Roestbakken forstår norsk og snakket språket i 2004–05 da hun gikk i barnehage i Elverum.

Nå bor og trener hun til daglig med juniorlandslaget i Sydney. Men faren utelukker ikke at hun kan komme til å spille for en norsk klubb i fremtiden.

– Det har vi snakket om. Hun har ingen agent, men i fotball skjer ting fort, og VM-deltagelsen kan bety noe, sier pappa Jack Olav Røstbakken.

Den norske VM-spilleren Elise Thorsnes ble godt kjent med familien da hun bodde i Australia.

– Jack har jeg gått mye på rulleski med da jeg bodde i Canberra. Familien ba meg også på julemiddag hvor jeg fikk norsk ribbe og alt som hører til. Det var veldig godt å komme dit å få smake norsk mat med en liten vri. Han kom også med brunost til meg på trening, sier Thorsnes, som spilte for Canberra vinteren 2017.

Publisert: 20.06.19 kl. 14:54