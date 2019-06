Sepp Blatter ble utestengt fra fotballen i åtte år, noe som senere ble redusert til seks, i forbindelse med en overføring til Michel Platini. Her annonserer han at Qatar vant racet om VM i 2022. Foto: Michael Probst / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Qatar-knuten er uløselig

I en ideell verden hadde det blitt opprør mot at VM skal arrangeres i Qatar i 2022. Internasjonal fotball er ingen ideell verden.

Tenk deg om drøssevis av verdens beste spillere hadde gått sammen og sagt; «vi spiller ikke VM i et land der gjestearbeidere behandles som i Qatar».

Eller at hva om et tilstrekkelig antall av verdens beste fotballnasjoner hadde forent krefter og sagt at forutsetningene for tildelingen fremstår i overkant suspekte – og at man tyr til boikott dersom den ikke reverseres?

Hva hadde toppene da foretatt seg?

Ville FIFA tviholdt på å gjennomføre verdensmesterskapet der det er bestemt? Eller ville det, om hardt ble satt mot hardt, finnes det punkt der valget hadde vært å snu?

Beslutningen om å legge VM til Qatar baserer seg på en prosess og en stemmegivning som fremstår stadig mer ugrei.

Etter at to styremedlemmer var blitt avslørt for be om penger i bytte mot stemmer, var det 22 FIFA-styremedlemmer med stemmerett.

16 av disse er enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel av ulike årsaker.

Det må tas forbehold om at ikke alle sakene er ferdig etterforsket, at de spriker i karakter og at bevisgraden er varierende.

Men på makroplan er det uansett så mye som hefter ved Qatar-tildelingen at det burde være grunn til å se på selve legitimiteten ved arrangørvalget.

Her er det også svært relevant hvordan det kommer nye rapporter om arbeidsforholdene rundt byggingen av VM-anlegg.

Den internasjonale arbeidstagerorganisasjonen ITUC anslår at 1200 gjestearbeidere har dødd siden Qatar ble tildelt mesterskapet i 2010. Organisasjonen spår at dødstallene vil stige til minst 4000 før mesterskapet. Selv om tallene er usikre og det diskuteres hva som er direkte VM-relatert eller ei, er det liten tvil om at en rekke forhold rundt Qatar 2022 er helt uakseptable.

Men dessverre er det ingenting som tyder på at utfallet blir noe annet enn det daværende FIFA-boss Sepp Blatter kunngjorde 2. desember 2010. For enkeltspillere eller enkeltnasjoner er det fort gjort å tenke at en boikott ikke fører til noe, og bare rammer en selv, mens det mangler gode arenaer for å gå sammen for å utfordre makten.

Nå er vi der at mange rister på hodet over hva som har skjedd, men ingen handling er i sikte-

Dermed kommer Qatar-knuten til å forbli hardt sammenknyttet helt til november 2022, og så er spørsmålet hva som skjer når mesterskapet starter.

I Russland 2018 stilnet de kritiske stemmene fort da første kamp ble blåst i gang. Se ikke bort fra at det blir slik ved Qatars korsvei også.

Synd, men sant.

Publisert: 20.06.19 kl. 20:16