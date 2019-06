Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Horneland uenig med Helland om seriegull-uttalelser

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Kristiansund 1-0) Før kampen mot Kristiansund uttalte suspenderte Pål André Helland at han har gitt opp seriegullet. Det er ikke trener Eirik Horneland enig i.

– Nei, jeg er ikke enig. Jeg er skrudd sammen sånn at jeg gir meg aldri før det er teoretisk umulig. Vi må ha fokus på prestasjon og bygge opp noen striper med seire, sier Eirik Horneland til VG etter en fullt fortjent 1–0-seier over Kristiansund.

Mens Helland så kampen fra tribunen, fikk Horneland sett et påskrudd Rosenborg-lag som dominerte kampen mot «naboen» fra sørvest. Dermed klatrer Rosenborg til 7. plass på tabellen.

– Jeg tror flere med meg har ambisjoner om å klatre så høyt vi kan på tabellen, men vi er avhengige av at flere foran oss går på smeller. Og det har de vist at de kan.

PÅ HVER SIN SIDE: Eirik Horneland og Pål André Helland mot Stabæk i april. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Miserabelt, så langt

Det var i intervju med Eurosport at Helland sa «Rosenborg vinner ikke serien i år». Han sa videre at klubben er avhengig av gjøre det godt i Europa League for å kunne kalle sesongen en suksess. Horneland er forsiktig med å si hva som er kriteriene for en slik konklusjon.

– Det er for tidlig å svare på. Så langt har sesongen vært miserabel, men jeg synes vi er på vei. Vi har fremdeles masse å gå på: Vi må score masse mer mål, men vi er tryggere som lag og opptrer bedre kollektivt begge veier. Men avslutningene og sluttproduktet er for dårlig.

– Hva er forskjellen på dagens Rosenborg-lag og det som startet sesongen?

– Det er at vi ser ut som et lag. Vi ser ut som et lag som kan slå alle. Vi er på rett vei.

Delvis enig med Pål

Rosenborg-kaptein Mike Jensen, som avgjorde kampen med sin straffescoring rett før pause, svarer diplomatisk.

– Jeg er enig med Pål om at vi ikke kan fokusere på seriegullet akkurat nå. Vi fokuserer på tabellsituasjonen, å ta én kamp av gangen og plukke trepoengere. Alle kan se vi er et godt stykke bak nå, så det er ikke i våre hender nå. Derfor må vi fokusere på oss selv, sier Jensen til VG.

– Så det er ikke irriterende at en suspendert spiller uttaler seg negativt om lagets muligheter?

– Det er slik situasjonen er. Det jeg tror Pål sier er at vi ikke kan avgjøre det selv. Vi er avhengige av andre lag sine poengtap. Så vi må fokusere på oss selv.

