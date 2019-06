Eliteserieprofiler reagerer på Lagerbäck-utsagn: – Kan ikke ha det sånn i norsk fotball

Flere profiler i norsk fotball reagerer på det de mener er stadig negative kommentarer om Eliteserien fra landslagssjef Lars Lagerbäck. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mener det har gått for langt.







– Vi kan ikke ha det sånn i norsk fotball. Vi kan ikke ha en landslagssjef som er opptatt av å snakke ned Eliteserien for å rettferdiggjøre dårlige resultater. Det provoserer meg, sier han til VG.

Landslagstroppene består stort sett av spillere i klubber utenfor Norges landegrenser, og før kampen mot Færøyene sa Lars Lagerbäck at «ingen lag i Eliteserien hadde klart å bare tape 1–4 mot Spania».

– De er rangert der de er, og dere har jo sett hvilke resultater de har fått. Jeg tror de holder relativt høy klasse hvis du sammenligner med Eliteserien eller Allsvenskan, sa Lagerbäck om Færøyene på pressekonferansen før kampen.

Det føyer seg inn i rekken av det TV 2-ekspert Jesper Mathisen kaller negative kommentarer rettet mot Norges øverste divisjon (se eksempler i faktaboks).

– Det overrasker meg at en landslagssjef som er lønnet av fotballforbundet bruker mange anledninger til å snakke ned Eliteserien, som er et viktig produkt for NFF og norsk fotball. Jeg deler ikke hans syn på det. Og det overrasker meg at han nok en gang snakker ned Eliteserien, sa Mathisen til VG før kampen mot Færøyene.

Lagerbäcks stikk til Eliteserien Mai 2017: – Jeg synes ikke det var mange gode kamper i starten av Eliteserien, men det har tatt seg litt opp. Vi ligger der vi ligger, og det kan vi ikke snakke bort, sier Lagerbäck til NRK. August 2018: – Jeg synes han har vært litt ujevn i noen av Europa League-kampene, men han har gjort det veldig bra i Eliteserien. [...] Jeg er veldig usikker på hva han skulle prestert her og nå, sier Lagerbäck om hvorfor eliteseriespiller Erling Braut Haaland er uaktuell for landslaget. Oktober 2018: – Det vanskeligste du gjør er å vurdere spillere fra en bra liga mot en mindre bra liga. På mandag ser man [...] kampen mellom Tromsø og Brann. Etterpå ser du Bournemouth-Southampton. Du ser med det blotte øyet, uten at du trenger å være skarp i analysen, at det er et klart skille, sier Lagerback til Eurosport. Juni 2019: – Selv om de er på hjemmebane og på en kunstgressbane, så er det å tape 4-1 mot Spania sterkt. Det tror jeg ingen Eliteserie-lag hadde klart, sier Lagerbäck på pressekonferanse. Vis mer vg-expand-down

REAGERER: Jesper Mathisen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Gir blaffen i Eliteserien

TV 2-eksperten og Brann-spiller Kristoffer Løkberg plukket opp tråden i søndagens FotballXtra.

– Han gir jo blaffen i Eliteserien, virker det som. Han sier vel nesten at dette er et nivå han ikke kan vurdere spillere ut fra, sa Mathisen, og Løkberg var enig:

– Det er veldig mye her i livet du kan tenke, men ikke si. Det her er en sånn ting. Det er veldig unødvendig, sa han.

– For noen er det akkurat den motivasjonen man trenger, fordi man har en drøm om å komme på landslaget. Når man da hører at du må komme deg ut for at det skal være håp, så kan luften gå litt ut av ballongen for enkelte, mener trønderen.

Til VG legger han til følgende:

– I tillegg blir signaleffekten helt feil. Vi i norsk fotball må bidra til å snakke opp produktet Eliteserien, ikke ned, sier han.

REAGERER: Kristoffer Løkberg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Mathisen reagerte spesielt på uttalelsene før Færøyene-kampen.

– At Eliteserien har så dårlige lag at de ville slitt med å tape bare 1-4 mot Spania, det tror jeg ikke på. Hadde du kastet Molde eller Odd utpå ei kunstgressbane mot Færøyene er jeg rimelig sikker på at de hadde vunnet flere ganger enn motsatt, sier han.

– Men hvis han mener det; er det ikke bra at han er ærlig?

– Joda, han må være ærlig, men samtidig må han og NFF være smarte her. En ting er at han ikke vurderer spillere fra Eliteserien veldig seriøst til tropper, det er fair nok ettersom vi har mange gode spillere ute, men det å hele tiden snakke ned Eliteserien, det kan jeg ikke skjønne behovet for.

– Det provoserer meg

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ble også provosert av Lagerbäcks kommentarer.

– Han skal jo være med å bygge opp produktet, ikke snakke det ned. Jeg kan ikke forstå at NFF godtar det. Det er veldig skuffende, sier Fagermo.

– Sarpsborg og RBK var i gruppespillet i Europa League i fjor. Og det var mange fra Eliteserien i U20-VM. Så nivået er jo ikke for lavt, sier han.

Eurosport-ekspert og tidligere eliteserietrener Kjetil Rekdal mener derimot at Lagerbäck må få lov til å si det han mener.

– Det er jo vanskelig å sammenligne, så det kan fort hende han har rett, og hvis han mener det, må han ha lov til å si det. Men om det er riktig at Norges landslagssjef skal snakke ned Eliteserien får være en sak mellom forbundet og Lagerbäck, sier han.

REAGERER: Dag-Eilev Fagermo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Nedvurderer på ingen måte Eliteserien

Lars Lagerbäck sier til VG gjennom landslagets medieansvarlig Svein Graff at det er feil at han har et negativt syn på Eliteserien.

– Jeg nedvurderer på ingen måte Eliteserien. På direkte spørsmål forholder jeg meg til fakta, og UEFAs klubbranking er eneste objektive fakta. Da jeg ble spurt om Færøyenes kvalitet svarte jeg ærlig ut fra min subjektive vurdering. Jeg mener at mange eliteserielag ville hatt problemer med å bryte ned et hardtarbeidende Færøyene på deres hjemmebane, på samme måte som landslag har hatt det, sier han.

– Jeg kan love alle fotballinteresserte at Perry og jeg vil gi en spiller i Eliteserien akkurat samme mulighet som hvilken som helst annen spiller om vi vurderer at han er god nok, sier landslagssjefen.

Publisert: 17.06.19 kl. 14:48