Arild Berg begraves i dag

BODØ/OSLO (VG) Den tidligere fotballprofilen Arild Berg gikk bort lørdag 22. juni. I dag klokken 13 holdes begravelsen fra Bodø Domkirke.

Det er prostiprest Odd Eidner og sogneprest Kyrre Kolvik som skal forette i begravelsen. VG vil sende begravelsen.

Det er ventet mange mennesker i begravelsen til det som har blitt omtalt som et av Fotball-Norges største talenter.

I begravelsen skal pianist Jan Gunnar Hoff fremføre to av Terje Nilsens låter instrumentalt. Visesangeren Terje Nilsen døde tidligere i år. Han var onkelen til fotballbrødrene Runar, Ørjan og Arild Berg.

Gjennom prest Odd Eidner formidlet familien 22. juni følgende til Bodø Nu om Arild Bergs bortgang:

– Det er med stor sorg vi fikk vite at Arild valgte å forlate oss i dag tidlig. Vi sitter igjen med mye kjærlighet og mange gode minner etter Arild. Familien er takknemlig for all støtte og omsorg i denne vanskelige tiden, sier Eidner på vegne av familien.

Arild Berg ble 43 år gammel.

MINNET BERG: Glimt-supporterne minnes avdøde Arild Berg med banner under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Odd på Aspmyra søndag 30. juni. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Han var lillebror av fotballspillerne Runar og Ørjan Berg, og sønn av den tidligere storspilleren Harald «Dutte» Berg.

– Mange mener at han var den beste av de tre brødrene, men det fikk vi aldri svar på, fordi han ble skadet og syk så tidlig i karrieren. De som så alle tre som unge gutter, mener at han var den som lignet aller mest på sin far i spillestil, sa VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden.

