Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Bekreftet: Manchester United kjøper Aaron Wan-Bissaka

Etter uker med rykter og spekulasjoner er Ole Gunnar Solskjærs andre sommersignering bekreftet. Det blir en 21 år gammel høyreback fra Crystal Palace.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter klubben på sin egen hjemmeside. Han har signert en femårskontrakt med klubben med mulighet for å forlenge ytterligere ett år.

– Aaron er en ung, sulten spiller som er villig til lære mer og det er viktig for en spiller på hans alder. Jeg er veldig glad for at han har signert med oss og vi ser frem til å fortsette hans utrolige utvikling, sier Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside.

– Han er en av de mest lovende forsvarsspillerne i Premier League. Han har den riktige arbeidsmoral, talent og mentalitet til å spille for Manchester United og han passer perfekt inn i den spillergruppen vi har. Vi ser frem til å få ham inn i troppen og hjelpe oss med å utvikle oss videre, fortsetter han.

– Det er en uvirkelig følelse og en ære å kalle meg Manchester United-spiller. Jeg vet det bare er en få gruppe spillere som har vært privilegerte nok til å kunne si det, sier Wan-Bissaka.

Han fikk sitt store gjennombrudd i Premier League forrige sesong, og spilte 35 av 38 kamper for Crystal Palace.

Wan-Bissaka, som har kongolesisk opphav, var med i 23-mannstroppen til England under sommerens U21-EM.

les også Analyse av Manchester Uniteds første sommerkjøp: Langt unna de beste

Fra før har Daniel James kommet inn stadionportene på Old Trafford. Han signerte en femårskontrakt med klubben. Signeringene skaper optimisme hos United-fansen:

Ole Gunnar Solskjær har varslet at det kan bli store utskiftninger i United-troppen denne sommeren, og at han vil satse ungt og langsiktig.

Newcastle-spiller Sean Longstaff og Bruno Fernandes fra Sporting Lisboa er blant spillerne som blir koblet til United.

les også Solskjær med nådeløs advarsel før sommerferien

Fra før er det klart at Ander Herrera og Antonio Valencia ikke spiller for Manchester United neste sesong.

Fredag ble det også klart at sistnevnte skal spille for Liga Deportiva Universitaria kommende sesong.

Det er også knyttet mye spenning rundt fremtiden til blant andre Paul Pogba og Romelu Lukaku, som er blant de heteste navnene på ryktebørsen.

Publisert: 29.06.19 kl. 13:03 Oppdatert: 29.06.19 kl. 13:26