Adem Güven sendte Tromsø ut: Syv eliteserielag ute av NM

(Kongsvinger-Tromsø 1–0/Alta-Stabæk 1–4) Han spilte cupfinalen for Kongsvinger i 2016. I kveld skjøt Adem Güven Kongsvinger nærmere et nytt cupeventyr.

Klubben på 3. plass i Obos-ligaen slo ut klubb nummer tre fra bunnen i eliteserien.

Tromsø er eliteserielag nummer seks som forsvant ut av NM i løpet av et døgn. Molde, Vålerenga, Lillestrøm, Sarpsborg og Strømsgodset ble slått ut onsdag. I 2. runde forsvant Bodø/Glimt. Dermed har totalt syv av 16 eliteserielag forsvunnet ut mot motstandere fra 1. og 2. divisjon.

Det er på nivå med da Kongsvinger hadde cupsuksess i 2016. Da var også syv eliteserielag ute før 4. runde.

Formsterke Güven scoret også mot Start i seriekamp siste helg. Han satte ballen inn fra skrått hold da han fikk sjansen fra 8–9 meter noen minutter etter pause. Simon Marklund skjøt i krysset mellom stang og tverrligger i det 90. minutt.

Kongsvinger hadde også flere gode muligheter mot slutten av kampen, men nøyde seg med 1–0 mot Tromsø. Nå venter ny hjemmekamp mot Mjøndalen i 4. runde neste onsdag. For tre sesonger siden kom Kongsvinger for første gang i klubbens historie i finalen på Ullevaal, men der ble det bom stopp og 0–4 mot et Rosenborg med Pål Andre Helland i sitt ess.

Brayan Rojas fikk en stor sjanse på overtid, men ballen gikk utenfor. Kent-Are Antonsen måtte ut med skade på overtid for et Tromsø som fikk en stor nedtur etter seier over Molde og Stabæk i de to siste seriekampene. Nå venter Rosenborg på Alfheim.

Kongsvinger har vunnet sine tre siste kamper i 1. divisjon og skal ut mot en annen cupoverraskelse, Strømmen på bortebane kommende søndag. Strømlingene har både slått naboen Lillestrøm og Bodø/Glimt ut av NM.

Stabæk tok tidlig ledelsen i Finnmark etter en scoring fra Hugo Vetlesen, men fikk etter hvert visse problemer. Den tredje av Reginiussen-brødrene, Christian Reginiussen, scoret. Men følger ikke Tore (Rosenborg) og Mads (Ranheim) til 4. runde.

Raymond Gyasi og Franck Boli – med både straffe og spillemål – sikret 4–1-seier og 4. rundebillett for laget til Jan Jönsson.

Trekningen for 4.-runden ble gjort etter kampene onsdag. Merk at et 2. divisjon og minst et 1. divisjonslag kommer til å spille kvartfinale.

Slik spilles 4. runde 26. juni kl. 18.00 (tv-kanal i parentes).

Fram Larvik – Bærum (direktesport.no)

Ranheim – Brann (nrk.no/NRK TV)

Kristiansund – Odd (nrk.no)

Viking – Stabæk (nrk.no)

KFUM – Tromsdalen (direktesport.no)

Kongsvinger – Mjøndalen * (nrk.no)

Haugesund – Strømmen (nrk.no)

