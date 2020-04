Kommentar

Det snodige fotballspillet

Av Leif Welhaven

Tonen har vært krass mellom kulturminister Abid Raja og Arbeiderpartiets Trond Giske rundt temaet corona og fotballoppstart. Foto: VG

Corona-krisen snur opp ned på det meste. Det er den politiske dragkampen om toppfotballens nære fremtid et fascinerende eksempel på.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hva er det første du kommer på hvis noen spør deg om hva som er aller viktigst for det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet?

Noe om fellesskap, rettferdighet, solidaritet og likhet, kanskje?

Hva med liberale Venstre? Muligens ord som enkeltmenneskets frihet, makten i eget liv og rom for individualitet innen visse felles rammer?

Men når temaet er toppfotball under pandemien, fremstår enkelte ting ganske så annerledes enn det vi er vant til å høre fra politisk hold.

les også Nye regler i idretten – opptil 50 kan trene sammen

Her har Arbeiderpartiet inntatt rollen som en ivrig forkjemper for løsningen Norges Fotballforbund har drømt om, med støtte fra Norges idrettsforbund. Den går ut på at eliten i norsk fotball skal få sette i gang, selv om barn, bredde og andre idrettsgrener fortsatt er satt på sidelinjen.

Hvor ofte hører du Ap-politikere bruke alt de har av pondus for å fronte en sak som setter én utvalgt gruppe i en gunstigere posisjon enn resten av et fellesskap? Når ble forskjellsbehandling en kampsak for et parti på den røde siden?

Fra en Venstre-statsråd har likhetsprinsippet i idretten vært en retorisk gjenganger de siste dagene. Abid Raja har vært avvisende til fotballens forsøk på skreddersøm for toppen med strenge tiltak, og han var på pressekonferansen krystallklar på at vi ikke holder på med prøvekaniner i en tid som handler om liv og helse.

les også Nye regler i idretten – opptil 50 kan trene sammen

Det var en kontant beskjed til idrettens forsøk på å få toppfotballen til å bli en «testpilot» for gjenåpning, og det er vanskelig å se at kontaktmessig coronadifferensiering innad i idretten skal bli aktuelt på Venstre-statsrådens vakt.

Selv om skuffelsen er stor hos dem som håpet på et klarsignal for kontaktsport nå, er det et åpent spørsmål hvor lenge den kommer til å vare. I en pressemelding fra Norges idrettsforbund er tonen optimistisk, og den avsluttes med at «det forhåpentligvis være mulig å gjennomføre for eksempel eliteseriekamper i fotball fra og med 15. juni».

Men inntil videre innebærer oppmykningen kun at det er mulig trene med opptil 50 personer fra 7. mai, og at avstandskravet halveres. Det gjør at mye idrett kan gjenåpnes, noe som er svært gledelig. Også idretter som inntil videre ikke kan drives ordinært, fordi kontakt er en forutsetning, vil i det minste få noe enklere treningsrammer gjennom at flere kan samles og at utvalget akseptable øvelser vil øke.

les også Raja står på sitt etter Odd-møte: Nekter å dekke sponsor-tap

Men fortsatt gjenstår jo det store spørsmålet, som vi altså ikke blir klokere på før torsdag til uken: Er det tenkelig å tillate idrett med kontakt, mens regelen i samfunnet ellers er én meters avstand? Og hvordan kan et slikt system i tilfelle fungere for topp, barn, bredde og ulike grener?

Her ligger det nok mye nerve de neste dagene, og trolig har vi ikke sett det siste sammenstøtet mellom politikere fra ulike fløyer om idrettsåret fremover.

Så får vi se hvilke folkevalgte som vektlegger hvilke verdier i dagene frem mot 7. mai.

Publisert: 30.04.20 kl. 20:24

Fra andre aviser