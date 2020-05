SKAPER HODEBRY: Rosenborg er blant klubbene som etter planen skal spille Europa League-kvalifisering. Her er Tore Reginiussen i duell med Sportings Luiz Phellype i oktober 2019. Foto: Armando Franca / AP

Eliteseriens store hodepine: – Europa er en nøtt

UEFA skaper utfordringer for planleggingen av eliteseriesesongen.

Etter at kulturminister Abid Raja (V) torsdag kveld åpnet for kontakttrening i toppfotballen og seriestart 16. juni, må Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) intensivere planleggingen av sesongen.

– Vi kommer til å starte så tidlig det er forsvarlig, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

Han peker på 16.-, 17.- og 18. juni som mulige datoer for oppstart i Eliteserien.

Men det ligger flere skjær i sjøen litt lengre frem i tid.

– Det er for tidlig å komme med en ny spilleplan. Vi har sett på ulike scenarier, men det er avhengig av europacupene, som er en stor, stor sak. I tillegg skal vi ha videre møter med myndighetene for å finne ut hva som fysisk sett ligger i restriksjonene, sier Fisketjønn.

Molde, Bodø/Glimt, Rosenborg og Viking er de norske klubbene som etter planen skal ut i Europa-kvalifisering til høsten.

– Europa er en nøtt, understreker Fisketjønn og forklarer:

– UEFA har skjøvet alt til august og september. Og hvis UEFA kjører den planen de har lagt, så legger de beslag på samtlige midtuker frem til jul. Det har igjen betydning for antall spilledager vi kan operere med. I tillegg til europacupene kommer tre internasjonale vinduer på totalt 30 dager. Men alt dette avhenger jo av om det er mulig å reise rundt i Europa.

– Tror du dere klarer å gjennomføre 30 runder i Eliteserien i 2020?

– Jeg kan ikke garantere 30, men sånn som det ser ut nå, så ser det ut til at vi skal få det til.

Raja har anbefalt toppfotballen å komprimere sesongen mest mulig i år – i frykt for at coronaviruset skal blusse opp igjen. Dersom NFF og NTF følger rådet, kan det bli svært mye norsk fotball på få måneder.

Slik VG tidligere har omtalt, har NFF lagt alternative scenarier for hvordan de kan fullføre serien under tidspress eller med restriksjoner mot reising.

Et alternativ er avvikling i grupper, som går ut på at man samler fire grupper med fire lag på fire forskjellige områder. Et annet er en samling på sørvestlandet der man kan spille en tredel av sesongen på én måned.

Nok et scenario som har dukket opp, er at de første serierundene kan spilles «kortreist», slik at de fleste klubbene unngår flyreiser. Dette vil naturligvis ikke gjelde for Bodø/Glimt, den eneste eliteserieklubben i Nord-Norge.

– Vi vil ikke avvise noen ting. Vi har sett på kortreiste løsninger for å minimalisere reise. Vi har forberedt oss på dette. Men det er en del ytre faktorer som vi ikke rår over, sier Fisketjønn.

– Hva skjer med cupen?

– Den er under vurdering. Vi legger stor vekt på å få gjennomført den. Dog bør det forventes justeringer i format.

Publisert: 08.05.20 kl. 10:12

