MITT MÅL: Moses Mawa har scoret for Strømsgodset Det liker ikke Ranheims Øyvind Alseth (med ryggen til). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Strømsgodset slo Ranheim - Moses matchvinner

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Ranheim 1–0) Det har luktet nedrykk i Drammen i hele år. Men nå er håpet tent om fortsatt liv i Eliteserien. Takket være Moses Mawa (23).

Og om Gud og den nedrykningstruede gjengen til trener Henrik Pedersen vil – så overlever de – og slipper unna en ydmykende degradering. I tilfelle den første siden 2001.

Da gikk det for øvrig fem år før de rykket opp igjen. I 2013 toppet det seg imidlertid med seriegull. I 2012 ble det sølv. Det kopierte «Godset» senest i 2015.

Strømsgodset har vunnet tre av de fem siste seriekampene. Men det er 13 poeng opp til det som omtales som «sikker grunn». Kanskje holder det ikke med 30 poeng heller for å spille i Eliteserien også i 2020.

Det haglet med sjanser i 1. omgang. Til begge lagene. Strømsgodset hadde flest. Og fikk en ball i mål annullert. Korrekt viste det seg. Moses Mawa dyttet Øyvind Alseth i ryggen i forkant.

Mikkel Maigaard burde vel strengt tatt ha scoret da han feide innlegget fra Herman Stengel utenfor. Men kanskje hadde gjestene fra Trondheim den aller største sjansen. Mushaga Bakenga ble elegant frispilt av Magnus Blakstad. Men avsluttet i foten på Strømsgodset-keeper Martin Hansen.

Det var tydelig at Strømsgodset ville på død og liv ha tre poeng. Og etter 56 spilte minutter lå ballen i mål. Mawa banket til fra distanse. Ballen gikk via rygen til Ranheims Torbjørn Heggem og utspilte keeper Even Barli.

Men Heggem var ikke langt unna å bringe balanse i regnskapet etter en drøy times spill. Men headingen ble mesterlig reddet av Viljar Myhra som hadde erstattet en ryggskadet Martin Hansen etter pausen.

Publisert: 15.09.19 kl. 19:48







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 48 – 32 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 7 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 8 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 24 – 29 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 15 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 16 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

