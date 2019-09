HYLLET: Liverpool-manager Jürgen Klopp med troféet etter at han ble kåret til årets trener. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Klopp viste klasse i takketale - Messi og Rapinoe årets spiller

Jürgen Klopp (52) var raus med rosen til sine konkurrenter da han i kveld ble kåret til årets trener under FIFA Award. Lionel Messi ble kåret til årets mannlige spiller, Megan Rapinoe ble årets kvinnelige spiller.

Oppdatert nå nettopp







Da Liverpool-manageren skulle takke for utmerkelsen «The Best FIFA Men´s Coach 2019» henvendte han seg til en annen nominert i salen i Milano: Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

– Mauricio, vi vant den kampen (Champions League-finalen). Det er derfor jeg er her og ikke du. Sånn er fotball, men vi vet alle hvilken utrolig jobb du har gjort og som Pep (Guardiola) har gjort - og så mange andre, sa Klopp og benyttet anledningen til å takke familien og Liverpool.

– Ingen ville ha trodd dette for 20, fem eller fire år siden. Så må jeg takke teamet mitt. Som trener kan du kun være så god som laget. Jeg er utrolig glad for å være manager for et utrolig lag.

Flere Liverpool-utmerkelser

Tyskeren avsluttet sin tale med å fortelle at han nå er en del av Common Goal-prosjektet som Juan Mata lanserte for to år siden. Der oppfordres spillere og trenere til å gi én prosent av inntekten sin til veldedige formål verden rundt.











PÅ ÅRETS LAG: Luka Modric hadde med seg kona Vanja Bosnic på Teatro alla Scala i Milano. Kroaten kom på årets lag.

– Alle vi som er her er på solsiden. Det er mange der ute som ikke er i samme situasjon. Fra i dag er jeg en del av Common Goal. Hvis du ikke har hørt om det, ta å google det.

Liverpools Alisson ble også kåret til årets keeper. På kvinnesiden gikk den utmerkelsen til Sari van Veenendaal (Nederland/Atletico Madrid). Liverpool-stopper Virgil van Dijk var nominert til årets spiller, men måtte nøye seg med en plass på årets lag.

Jill Ellis (USA) ble kåret til årets kvinnelige trener, mens Lionel Messi ble nok en gang kåret til årets spiller - for sjette gang. Den tittelen fikk Megan Rapinoe på kvinnesiden.

– Det har vært et utrolig år for kvinnefotball. Dere som først oppdager det nå kommer litt sent til «festen». Det var et fantastisk mesterskap i sommer. Entusiasmen og kvaliteten på fotballen var fantastisk, sa USA-stjernen blant annet i sin takketale.

USA ble også kåret til beste kvinnelag.

Publisert: 23.09.19 kl. 21:45 Oppdatert: 23.09.19 kl. 22:12







Mer om