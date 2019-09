VISTE SEG FREM: Nacho Monreal (t.v.) og Martin Ødegaard hadde mye å glede seg over sammen med Real Sociedad-fansen da Atletico Madrid ble slått. EPA/Juan Herrero Foto: EPA/Juan Herrero

Ødegaard om drømmemålet: – Det var galskap

Martin Ødegaard (20) har fordøyd det han opplevde som et av karrierens største øyeblikk så langt. Sekundene da han scoret mot Atlético Madrid husker han lite av.

NTB

Den norske landslagsprofilen var kampens store spiller da Real Sociedad overraskende slo serieleder Atlético Madrid 2-0 i La Liga. Først sendte han hjemmelaget i ledelsen etter en snau time, og tre minutter deretter slo han frisparket som endte med at Nacho Monreal satte inn 2-0.

I et stort intervju med lokalavisen Diario Vasco kaller Ødegaard det å score mot den meritterte hovedstadsklubben «galskap». Samtidig husker han lite av hva han tenkte i sekundene forut for og etter det viktige målet.

– Ingen anelse. Det var et øyeblikk med galskap, og du vet ikke hva du skal tenke, ​​i det minste husker jeg ikke. Jeg ble revet med fordi det var et veldig fint øyeblikk, sier Ødegaard.

Han ble den første som scoret mål på Real Sociedads ombygde hjemmearena. På spørsmålet om hvordan det føles, svarer drammenseren:

– Lykke, mer enn noe annet. Jeg kan bare si at jeg er veldig stolt over å ha skrevet meg inn i klubbens historie, det er en sann ære for meg og en grunn til at jeg skal bli lykkelig i denne byen.

Ødegaard kaller lørdagen «perfekt for meg, perfekt for laget».

– Vi visste på forhånd at Atletico kom til gi oss kamp, fordi de er et sterkt lag, men vi gjorde en veldig god jobb, sier landslagsprofilen.

Dagen etter drømmedebuten fikk han toppkarakter på spillerbørsene i Spanias tre største sportsaviser. Nordmannen merket også støtten fra publikum på tribunen.

– Det var veldig spesielt, stemningen var fantastisk og stadion er fantastisk. Det var en av de mest spesielle dagene i idrettskarrieren min, det er jeg ikke i tvil om, sier han til Diario Vasco.

Ødegaard er leid inn fra Real Madrid for to sesonger, men avtalen kan brytes av begge parter sommeren 2020. 20-åringen er samtidig klar på at han har funnet seg godt til rette i sin nye klubb.

Rollen han har fått offensivt på midtbanen av trener Imanol Alguacil, er helt ideell.

– Ja, jeg er komfortabel der, og det er det viktigste. Jeg tror det er et ideelt sted å utvikle fotballen min, sier Ødegaard, men er tydelig på at han også kan bekle andre roller.

