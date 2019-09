Dette skiller Liverpool fra andre superlag

De mest profilerte fotballklubbene i verden har korte - men desto flere pasninger. Den regjerende Champions League-mesteren Liverpool er unntaket fra regelen.

En rapport fra anerkjente CIES Football Observatory viser at Liverpool har klart de lengste pasningene - i gjennomsnitt - blant Premier League-lagene i mesterligaen.

Det er heller ingen andre av de aller beste Champions League-lagene som er i nærheten av Liverpools lange pasninger.

19,45 meter var gjennomsnittet for Liverpool-pasninger i Premier League fra sesongstart til 12. september.

Til sammenligning ligger Manchester City på 17,39 i snitt. Også Tottenham (17,88) og Chelsea (18,20) spiller atskillig kortere pasninger enn Liverpool.

Hvis vi ser på Champions League-finalister de senere årene, er Atlético Madrid det laget som ligger nærmest Liverpool. De ligger på 19,05 meter i snitt - altså 40 centimer kortere enn Liverpool.

Lengst pasninger blant alle Champions League-lag denne sesongen har likevel tsjekkiske Slavia Praha med 19,82 meter. Kortest har Ajax med 15,96. Også Barcelona er blant lagene med kortest pasninger med sine 16,56. Et annet er Paris Saint-Germain med 16,17 meter i snitt.

– Flesteparten av de mest profilerte lagene har korte pasninger, fastslår forskerne i sin rapport.

Fotballeksperten Lars Tjærnås sier til VG:

– Tallene er ikke overraskende. Målet for angrepsspill er det samme for alle lag: Skape gjennombrudd, fordi det er det som skaper sjanser og scoringer. Skillet går på 2 faktorer: Hvor lenge en venter før en forsøker på gjennombruddet, og hvor mange kontringer en tar, eller takker nei til.

– Liverpool ønsker seg litt tidligere gjennombrudd enn for eksempel Manchester City og Barcelona. Det krever ofte andre virkemidler, og et av dem er spill i lengderetning oftere. De pasningene er lengre enn de som skal bearbeide motstanderne-. Så den store forskjellen i tallene ligger mest der, for selv om 2 meter ikke høres mye ut viser den er ganske markant skille i filosofi i noen deler av spillet

Foruten Slavia Praha, markerer også Zenit St. Petersburg og Sander Berges Genk seg spesielt med lange pasninger.

Den samme undersøkelsen viser at Atlético Madrid er blant lagene med færreste pasninger i snitt pr. kamp med 379, mens Borussia Dortmund har flest med 735.

Publisert: 27.09.19 kl. 14:26

