FINALEHELT: Ada Hegerberg avgjorde Champions League-finalen med tre mål i 4–1-seieren mot Barcelona. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ada Hegerberg har fått ny VM-jobb

Champions League-helten Ada Hegerberg (24) skal følge VM som ekspert for fransk TV.

VM i fotball starter til fredag.

Fra før er det kjent at Lyon-stjernen skal være spaltist for France Football, magasinet som står bak Gullball-kåringen Hegerberg vant som første kvinnelige spiller før jul.

25. mai, samme dag som Hegerberg giftet seg, offentliggjorde franske Télévision Française 1 (TF1) at Hegerberg skal være ekspert under VM på kanalen TF1 og datterselskapet TFC.

Det har ikke blitt omtalt i norsk presse før nå.

– Jeg har dessverre ikke noe mer info enn at hun skal være ekspertkommentator på noen utvalgte kamper og bidra med sin faglige kompetanse og entusiasme for fotballen, sier manager Halvor Marstrander til VG.

Jobber ikke under Norge-kamp

De franske TV-kanalene skal vise en rekke kamper under VM, inkludert alle gruppespillskampene til vertsnasjonen Frankrike. De møter Norge 12. juni.

– Ada skal ikke bidra under den kampen, sier Marstrander, som avviser at konflikten med Norge er årsaken til det.

L’Equipe skriver at også Bixente Lizarazu (europa- og verdensmester med Frankrike), Camille Abily (183 landskamper for Frankrike og tidligere lagvenninne med Hegerberg i Lyon) og Sabrina Delannoy (tidligere PSG-spiller med 39 landskamper) skal være eksperter for kanalen.

Nei til Norge

Hegerberg var det norske landslagets mest profilerte spiller frem til hun takket for seg på landslaget etter EM-fiaskoen i 2017.

24-åringen forklarte avgjørelsen slik: «Det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring».

– Jeg savner å spille for landet mitt, men ikke for forbundet mitt. Eller forbundet deres, sa Hegerberg etter at hun scoret tre mål i Champions League-finalen mot Barcelona 18. mai.

PS! Norges to andre kamper vil for øvrig bli vist på Canal+ i Frankrike. I Norge deler TV 2 og NRK på rettighetene.

Publisert: 04.06.19 kl. 22:03 Oppdatert: 04.06.19 kl. 22:32