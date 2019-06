Brann i forhandlinger med kaptein Wormgoor

BERGEN (VG) Brann jobber for å holde kaptein Vito Wormgoor (30) i Bergen. Om 17 dager står midtstopperen fritt til å forhandle med andre klubber, for da er det bare et halvt år til kontrakten utløper.

– Han har fått et tilbud. Vi diskuterer. Det er en vanskelig sak. Det er utfordrende. Han vet at vi ønsker sterkt å ha ham her. Jeg har ikke noe klart svar på det, forteller sportssjef Rune Soltvedt til VG.

– At han kan snakke med andre klubber om drøye to uker, påvirker det situasjonen?

– Ja, vi vet at situasjonen er sånn og at utgående spillere kan gjøre det. Vi håper at vi skal få en avklaring, men vi respekterer det hvis vi ikke blir enige. Det er en del av fotballen, det også. Vi prøver i det lengste, så får vi se om vi lykkes eller ikke. Det går litt på hans situasjon. Han har familien i Amsterdam. Han må finne ut hvordan han vil gjøre det, og totalen i det.

Brann tilbyr derimot ikke Ludcinio Marengo ny kontrakt. Nederlenderen er dermed ferdig i klubben når kontrakten går ut ved månedsskiftet.

Kan ikke love fansen noe

Etter onsdagens trening møtte Wormgoor til intervju med VG. 30-åringen har åpenbart sterke følelser for klubben han kom til i 2016, men han kan ikke garantere at han blir værende i Bergen.

– Jeg husker ikke når jeg fikk det, men jeg har fått et tilbud. Vi snakker. Det er det beste jeg kan si, forteller Wormgoor.

– Hva er de viktigste faktorene når du nå skal ta et valg om fremtiden?

– Jeg tenker ikke så mye på fremtiden. Jeg tenker på helgene og kampene. Jeg vil ta poeng og ha en god følelse her på stadion og i garderoben. Det høres rart ut og som en klisjé at jeg ikke tenker på fremtiden min, selvfølgelig gjør jeg det, men igjen: Vi prater. Det må være perfekt.

– Stor betydning

– For Brann-supporterne som lurer, hva kan du si om sjansene for at du blir her?

– Det eneste jeg kan si, er at jeg er veldig lykkelig her. Når alt er perfekt, vil jeg signere. Igjen: Vi snakker. Jeg vil si til supporterne at hjertet mitt er her, forteller Wormgoor.

Brann-trener Lars Arne Nilsen skal neste måned ta laget sitt med ut i Europa. Det er en ferd sotraværingen vil ha med seg Wormgoor på.

– Det er jo først og fremst en god fotballspiller, en fin type og en god kaptein. Det er en spiller vi har lyst til å ha med videre. Vi får se om tilbudet er godt nok og om han har lyst til å bli værende her, sier Nilsen til VG.

Også Brann-spiss Veton Berisha ønsker at den nederlandske midtstopperen forlenger kontrakten.

– Jeg håper de får signert ham. Han er en veldig god spiller, en bra leder og en fin type å ha i garderoben. Han har stor betydning for oss, roser Veton Berisha overfor VG.

Publisert: 13.06.19 kl. 18:30