Slik vil Liverpool belønne Klopp

Liverpool-eierne sier de vil forlenge kontrakten med Jürgen Klopp (51) - og engelske aviser skriver om en lønnsøkning som ville ha fått en LO-leder til å juble.

Tyskeren har allerede kontrakt til 2022, men ifølge BBC er Fenway Sports Group innstilt på å gi ham en utvidet og bedre kontrakt i påskjønnelse.

Daily Mail mener å vite at Klopp blir tilbudt 110 millioner kroner i året - i en langtidskontrakt. I dag tjener tyskeren, fortsatt ifølge Daily Mail, rundt 75 mill. kroner i året.

– Jürgen er en strålende trener, men like viktig er at han er en ydmyk og omsorgsfull mann, sier Fenways styrelelder Tom Werner ifølge BBC.

– Da spillerne kastet Jürgen i luften etter seieren, var det en anerkjennelse av det alle Liverpool-fans vet - at han er elsket av alle som setter pris på fotball.

Hundretusener av Liverpool-supportere tok til gatene for å feire heltene sine etter at lørdagens Champions League-triumf over Tottenham - et bevis på at Klopp har tatt Liverpool tilbake til toppen i europeisk fotball.

Ifølge politiet var utrolige 750 000 mennesker ute for å feire da Liverpool-bussen kjørte gjennom gatene.

Jürgen Klopp har de siste månedene avvist å snakke om kontraktsforlengelse. Han har ment at syv år ved roret i Liverpool vil være like lenge som han var trener i først Mainz og så Borussia Dortmund.

Med Fenway Sports Group - og Klopp - kan komme til å se annerledes på det etter triumfen i Madrid og det faktum at Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino er kontraktsfestet til 2023, Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson til 2024.

– Det er godt å vite at vi har kommet tilbake fra så mange skuffelser og endleig har kommet over den linjen det er å vinne et stort trofé. Forhåpentligvis kan vi bruke dette til å vinne mer. Det gir oss selvsikkerhet om at vi kan vinne Champions League og vinne flere trofeer, sa kapteinen Jordan Henderson etter 2–0-triumfen mot Tottenham.

PS: Om Klopp får 110 mill. i året, er det likevel bare småtteri mot det José Mourinho tjente i Manchester United. Ifølge lokalavisen Manchester Evening News gjorde han rundt 265 mill. kroner i året - inkludert en del fete sponsoravtaler.

Publisert: 03.06.19 kl. 07:43