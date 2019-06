TILBAKE I ELITSERIEN: Jan Jönsson avbildet som Aalesund-trener i en kamp mot Rosenborg i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk

Budstikka: Jönsson nærmer seg Stabæk-retur

Svenske Jan Jönsson (59) skal ifølge Budstikka være på plass på Fornebu, for å sluttføre avtalen som gjør ham til Stabæk-trener igjen.

Oppdatert nå nettopp







Lokalavisen skriver at Jönsson blir presentert som Stabæk-trener om kort tid. Det var NRK som først meldte at det var dialog mellom partene.

Det er fire dager siden det ble kjent at Henning Berg sluttet i jobben som Stabæk-trener, for å ta trenerjobben i kypriotiske Omonia Nicosia.

les også Henning Berg forlater Stabæk: – Beklagelig at det skjer nå

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Jan Jönsson har tidligere hatt stor suksess som Stabæk-trener, og var i klubben fra 2005 til 2010. Han ledet laget til seriegull i 2008.

VG oppdaterer artikkelen.

Han var Rosenborg-trener i 2011 og 2012, og klubben avsluttet kontrakten etter 2012-sesongen. Han endte senere i Aalesund og Halmstad.

Stabæk har fått en tung start på sesongen, og står med to seirer og én uavgjort på sine åtte første kamper. Laget ligger nest sist på tabellen, og har like mange poeng som bunnlaget Tromsø, og Sarpsborg 08 på kvalikplass. Men Stabæk har spilt én kamp mindre enn Sarpsborg, og to kamper mindre enn Tromsø.

Mjøndalen er på 13 plass med ni poeng på ti kamper.

Publisert: 10.06.19 kl. 17:41 Oppdatert: 10.06.19 kl. 17:52