Gesten til RBK-fansen rørte Koteng

Etter en blytung sesongstart for Rosenborg og Eirik Horneland, møtte fansen opp med full støtte på siste trening før kampen mot Sarpsborg 08.

«Sammen snur vi det» sto det på banneret til de oppmøtte Rosenborg-supporterne lørdag morgen. I videoen i toppen kan du se hvordan det så ut på treningsfeltet ved Lerkendal da Kjernen og andre supportere hadde møtt opp for å støtte laget.

– Det syntes jeg var fantastisk. Det var rørende og flott, sier Ivar Koteng til VG.

– Hvor viktig er den støtten?

– Den tror jeg er svært viktig for spillerne og de som jobber rundt laget for å få klubben sammen, sier styrelederen.

Etter fem serierunder ligger de regjerende serie- og cupmesterne på sisteplass på tabellen, og trener Eirik Horneland har fått en tøff start på RBK-karrieren.

– Det er helt fantastisk det de gjør her og det gjør meg veldig stolt å være en del av en klubb som Rosenborg. Det er utrolig godt å kjenne på støtten både for oss og for guttene. De stiller seg bak oss i en vanskelig tid, så er det opp til oss å sørge for å gi noen igjen i morgen, sier Eirik Horneland til Rosenborg sin hjemmeside.

I går kom det meldinger om at Birger Meling er ute med skade, men ifølge Koteng var venstrebacken med på hele treningen lørdag. Søndag 20.00 venter Sarpsborg 08 på hjemmebane.

– Vi har jo selvfølgelig troen på seier. Men vi har jo ikke tippet rett hver kamp i år, svarer Koteng på spørsmål om hvordan følelsen er før kampen.

Etter cupseieren mot Rørvik på onsdag var Horneland klar på at det blir en tøff oppgave.

– Sarpsborg er et knallgodt lag. Et lag som har stor løpskraft og som er direkte i stilen sin. Et lag som jeg liker godt å se på.

– Hvem er favoritter?

– Jeg velger å si at Rosenborg alltid er favoritter hjemme på Lerkendal, også må vi vise at vi klarer å innfri det, svarte RBK-treneren med et smil.

Publisert: 04.05.19 kl. 14:30 Oppdatert: 04.05.19 kl. 14:43