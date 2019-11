NORGES BESTE: Alexander Sørloth (med ansiktet mot kamera) takker Sander Berge, kåret til Norges beste mot Malta, etter at Genk-proffen serverte ham på åpent mål. Foto: Fredrik Hagen

Tam norsk forestilling på Malta – beste norske med 6-er på VG-børsen

ATTARD/OSLO (VG) (Malta – Norge 1-2) Norge tok tre poeng og sikret tredjeplassen i gruppen, men det var langt fra en festforestilling Lars Lagerbäck og hans menn serverte på Malta.

Nå nettopp

Målsjanser: 7–2. Pause: 1-1. Mål: 1–0 (7) Joshua King (Mats Møller Dæhli), 1–1 (40) Paul Fenech (Michael Mifsud), 2–1 (62) Alexander Sørloth (Sander Berge). Dommer: Aliyar Aghayev - 5 poeng. Gult kort: M: Steve Borg, Henry Bonello.

ANALYSEN:

Ikke særlig å spille om på Malta for de norske gutta bortsett fra heder og ære og et par FIFA-rankingpoeng. Vel vitende om det ga landslagssjef Lars Lagerbäck et par benkeslitere sjansen fra start, men beholdt sentrallinja.

Det ga tidlig uttelling med scoring allerede før syv spilte minutter (Joshua King). Tonen så ut til å være satt, men de norske gutta slapp seg ned - og fem minutter før hvilen kunne Malta juble for sin første scoring siden åpningskampen mot Færøyene da Birger Meling glapp mann fullstendig i feltet.

Etter målet og umiddelbart etter hvilen var hjemmelaget fullt på høyde med de norske, men det holdt i et kvarter. Berge kom seg fri og slo hardt inn foran mål, der Alexander Sørloth sto på rett sted til rett tid. Da samme mann ble felt etter å ha bommet på blant kasse like etterpå, med norsk straffe som resultat, trodde de fleste spikeren var i ferd med å bli hamret inn i kista, men Joshua King bommet fra 11 meter. Flere mål ble det ikke. Lars Lagerbäck håper nok på mer futt fra sine spillere når det spilles om EM-billett i mars.

MALTA (5–4–1):

Henry Bonello - Joseph Mbong, Zach Muscat, Andrei Agius, Steve Borg (Ferdinando Apap inn 74'), Joseph Zerefa - Rowen Muscat (Nikolai Muscat inn 70'), Dunstan Vella (Alfred Effiong inn 61'), Paul Fenech, Kyrian Nwoko - Michael Mifsud

Publisert: 18.11.19 kl. 22:39

Mer om