Bendtner hevder Rosenborg-trio ønsket ham vekk

I sin nye selvbiografi går Nicklas Bendtner (31) hardt ut mot Eirik Horneland, og hevder trioen André Hansen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund ønsket ham vekk fra Rosenborg.

Etter to sesonger som toppscorer kom Bendtner sent til sesongstart i 2019 på grunn av den 50 dagers fengselsstraffen han måtte sone for vold mot en taxisjåfør i København. Da startet problemene.

I boken hevder han at sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye, som han ellers gir gode skussmål, truet han med sparken etter hendelsen. Det kommer også tydelig frem at han ikke var noen tilhenger av Eirk Horneland, som på tidspunktet var nyansatt hovedtrener.

«Han skulle stå for det stikk motsatte av Kåre. Alt annet enn en hyggefetter», skriver Bendtner om Horneland i boken, som også er åpen om at han mislikte nye regler som at man måtte levere inn telefonen når man ankom Brakka på morgenen.

– Jeg legger merke til at Horneland alltid plasserer seg med ryggen til meg. Det virker som han gjør alt for å unngå øyekontakt.

Han hevder også at Rosenborg undersøkte de juridiske mulighetene for å få han sparket etter fengselsdommen.

VG har gjennom spillerkoordinator i Rosenborg, Harald Pedersen, prøvd å få en kommentar fra Hansen, Konradsen og Søderlund. De er klar over påstandene, men ønsker ikke å kommentere saken. Det har heller ikke lyktes VG å få en kommentar fra Eirik Horneland eller Stig Inge Bjørnebye.

Niklas Bendtner og Anders Konradsen jubler sammen med Vegar Eggen Hedenstad og Tore Reginiussen t.h.under eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og Rosenborg på Åråsen stadion i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mener trio ville presse han ut

I spillergruppa skriver han at det ble splittelser.

– I klubben hadde klikken med de tre A-ene - André Hansen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund vokst seg større. De ønsket meg ikke tilbake. Nå var endelig de i sentrum, og straks jeg dukker opp, er de som luft for journalistene igjen. Det er en del misunnelse her.

Dansken forteller videre at han og Konradsen ble satt på lag sammen med tre ungdomsspillere på trening under småspill. Bendtner forteller at han ble oppgitt over at de var teknisk dårlige og at han ikke klarte å skjule sin irritasjon. Det endte med at både han og Konradsen forlot treningen.

– Den neste dagen, lørdag 23. mars 2019, hasteinnkalles jeg til et møte med Stig (Bjørnebye) og Horneland. Det viser seg at Konradsen forlot treningen i protest mot meg. Jeg trodde han gikk av fordi han spilte helt forferdelig, skriver Bendtner.

Det kommer også frem at flere av spillerne skal ha sagt i en evaluering fra desember at de ikke våger å konfrontere Bendtner.

– Det rammer meg. Adebayor var i det minste ekte. Han gjemte seg ikke, men sa hva han mente til meg.

Spissen er i boken åpen om at han fungerer dårlig med flere i spillergruppa, i sær «de tre A-ene».

– Hadde det ikke vært for Mike (Jensen) og hans halvdel av troppen ville jeg dratt her og nå, skriver han om perioden vinteren 2019.

Ved to anledninger skriver også Bendtner hva han mener om Alexander Søderlund som fotballspiller. «Helt ærlig, så er hans viljestyrke og selv- forståelse en del større enn hans avslutningsevner» skriver han først. Før han senere forteller om en episode på trening hvor han hadde bestemt seg for å være positiv.

– Jeg roper “kanon kasse!”, når Søderlund faktisk lykkes med en aksjon under trening.

Her gir André Hansen og Nicklas Bendtner hverandre en klem etter at Bendtner akkurat har satt inn 4–1 mot Strømsgodset i cupfinalen i 2018. Foto: Gisle Oddstad

Bendtner bekrefter klausul i kontrakten

VG skrev i kjølevannet av Kåre Ingebrigtsens bok om en mulig Bendtner-klausul. Ingebrigtsen hevdes det at Bendtner hadde en såkalt sign-off klausul som ville gitt ham et ukjent millionbeløp i bonus dersom han ble i Rosenborg ut kontraktstiden.

Dette skriver også Bendtner om i sin bok. Han skriver at agenten hans sa at RBK ikke burde slippe så lett, siden det ventet en stor millionbonus dersom han oppfylte sine forpliktelser frem til nyttår.

– En sign-off-fee, som vi fikk skrevet inn i den opprinnelige kontrakten. Det er økonomien som er den virkelige årsaken til at klubben prøver å få meg ut, skriver dansken.

Horneland har tidligere avkreftet til VG at han har blitt påvirket av noen klausul.

– Nei, jeg tror du skjønner at jeg har større integritet enn som så, sa Horneland etter kampen mot Vålerenga i september.

3. september ble det klart at Nicklas Bendtner var klar for Ståle Solbakkens FC København.

– Tusen takk for innsatsen, Nicklas. Lykke til i København, skrev Rosenborg i sin pressemelding.

